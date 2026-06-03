Una especialista que acaba de publicar un libro sobre las Kardashian asegura que la empresaria reúne varias de las características que hoy necesita un candidato exitoso.

Aún no obtiene su título como abogada, pero Kim Kardashian podría estar más cerca de la política de lo que muchos imaginan.

Al menos esa es la teoría de la psicoterapeuta y analista cultural, MJ Corey, quien sostiene que la empresaria posee varias de las herramientas que hoy han llevado a celebridades a ocupar puestos de poder.

El nuevo libro sobre las Kardashians

La especialista acaba de publicar el libro Dekonstructing the Kardashians: A New Media Manifesto, donde analiza el impacto cultural de la famosa familia y plantea una pregunta que para muchos ya no parece tan descabellada: ¿podría la modelo y empresaria llegar algún día a la Casa Blanca y gobernar el país más importante del mundo?

Para Corey, el precedente ya existe. "Ronald Reagan y Donald Trump demostraron que la celebridad puede convertirse en capital político", afirmó.

La autora considera que Kim cuenta con ventajas que muchos políticos tradicionales envidiarían: reconocimiento mundial, millones de seguidores, una conexión directa con el público y experiencia en causas sociales relacionadas con la reforma del sistema de justicia estadounidense.

"Kim tiene todo lo que en teoría necesita un candidato político moderno", señaló.

Aunque la empresaria nunca ha anunciado aspiraciones presidenciales, en los últimos años ha impulsado causas legales, ha sostenido reuniones con distintos líderes políticos y continúa sus estudios en el ámbito jurídico.

Seguidores reaccionan a la hipótesis

La teoría ha provocado todo tipo de reacciones entre seguidores y detractores. Mientras algunos consideran imposible verla en la Oficina Oval, otros recuerdan que Trump también fue una figura mediática antes de convertirse en presidente.

"Si un tipo con cientos de denuncias en su contra —algunas muy graves como abuso sexual, fraudes y estafas— es el presidente de EU actual, cualquier cosa es posible en la tierra del Tío Sam. Al menos luce mucho mas atractiva que el sr. piel de naranja", "Tiene todo lo que ese país necesita, mucha desinformación, mucho analfabetismo y mucho ego. ¿Que más necesitas para ser presidente de EU?", "Me encantaría ver su reality en la Casa Blanca", escribieron algunos usuarios de Instagram tras conocerse las declaraciones de la especialista.

Por ahora, Kim sigue concentrada en sus negocios y en obtener su título como abogada.

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AL