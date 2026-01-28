Miércoles, 28 de Enero 2026

Todos estos conciertos en Superboletos se encuentran al 2x1

Superboletos cuenta con 59 conciertos al 2x1 hoy miércoles 28 de enero

Todos estos conciertos se encuentran al 2x1 en Superboletos hoy miércoles 28 de enero. AP / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del cuarto miércoles 2x1 en Superboletos del mes el día de hoy 28 de enero. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 51 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen doce conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en toda la República Mexicana a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

  • Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1
  • Selecciona tus lugares en cantidades pares
  • La promoción se aplicará antes de pagar
  • Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

  • La única Internacional Sonora Santanera - Arena Guadalajara - 30 de enero
  • Ye - Plaza de Toros - 30 y 31 de enero
  • Chelo El Adios de Una Grante - Arena Guadalajara - 31 de enero
  • Grupo Bryndis - Arena CDMX - 31 de enero
  • Manuel Carrasco - Auditorio Nacional - 3 de ferero
  • Show Kenny G 2026 - Auditorio Metropolitano PUE - 4 de febrero
  • Guerreras K Pop Tributo - Auditorio Metropolitano PUE - 6 de febrero
  • La única Internacional Sonora Santanera - Arena CDMX - 6 de febrero
  • Alan Parsons - Teatro de la Ciudad Tangamanga II SLP - 6 de febrero
  • Carlos Rivera - Arena Potosí SLP - 7 de febrero
  • Porter - Showcenter Complex Nuevo León - 12 de febrero
  • Angélica María y Enrique Guzm+an - Auditorio Metropolitano PUE - 13 de febrero
  • Mariachazo GDL - Arena Guadalajara - 13 de febrero
  • Raúl Ornelas - Auditorio del CCU Puebla - 14 de febrero
  • Bronco - Arena Guadalajara - 14 de febrero
  • Los Acosta - Arena CDMX - 14 de febrero
  • Ángeles del Infierno - Arena CDMX - 15 de febrero
  • Despechadas - Arena CDMX - 19 de febrero
  • Grupo Exterminado - Arena CDMX - 20 de febrero
  • 90s Pop Tour - Arena Monterrey - 20 de febrero
  • Los Acosta - Arena Monterrey - 21 de febrero
  • BXS Bryndis x Siempre - Showcenter Complex Nuevo León - 21 de febrero
  • El lago de los cisnes - Auditorio del CCU - 21 de febrero
  • Ángeles del Infierno - Arena Monterrey - 22 de febrero
  • El lago de los cisnes - CC200 - 25 de febrero
  • El lago de los cisnes - Teatro Manuel Doblado - 26 de febrero
  • Despechadas - Arena Guadalajara - 26 de febrero
  • Sin Bandera - Monterrey - 21 de febrero
  • Jesse & Joy - Arena Guadalajara - 27 de febrero
  • Bryan Adams - Arena Guadalajara - 28 de febrero
  • Jesse & Joy - Arena Monterrey - 28 de febrero
  • Ángeles del infierno - Arena Guadalajara - 1 de marzo
  • Bryan Adams - Arena CDMX - 2 de marzo
  • Bryan Adams - Arena Monterrey - 3 de marzo
  • El lago de los cisnes - E. Cultural Metropolitano - 5 de marzo
  • Il Volo - Arena Guadalajara -  5 de marzo
  • Los socios del ritmo - Auditorio Metropolitano - 6 de marzo
  • El lago de los cisnes - Showcenter Complex Nuevo León - 26 de febrero
  • Despechadas - Arena Monterrey - 6 de marzo
  • Víctor García - Auditorio Metropolitano PUE - 7 de marzo
  • Sin Bandera - Arena Guadalajara - 7 de marzo
  • Il Volo - Arena Monterrey - 7 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena Monterrey - 10 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena Guadalajara - 12 de marzo
  • Durango Fest - Arena CDMX - 13 de marzo
  • 90s Pop Tour - Auditorio Nacional - 14 de marzo
  • Roberto Carlos - Arena CDMX - 14 de marzo
  • Royel Otis - Showcenter Complez - 26 de marzo
  • Fonseca - Auditorio Nacional - 8 de abril
  • México salsa festival - Arena CDMX - 11 y 12 de abril
  • Hot Wheels México - Arena CDMX - 18 y 19 de abril
  • Hot Wheels México - Arena Guadalajara - 25 y 26 de abril
  • El mundo de Fede Vigevani - Arena CDMX - 30 de abril
  • Hot Wheels Monster - Arena Monterrey - 2 y 3 de mayo
  • Homenaje a Juan Gabriel - Showcener Complex Nuevo León - 9 de mayo
  • Jesse & Joy - Auditoriama El Troompo - 16 de mayo
  • Mariachazo - Arena CDMX - 29 de mayo
  • Noche romántica - Arena CDMX - 30 de agosto
  • 90s Pop Tour - Arena Guadalajara - 18 de septiembre

