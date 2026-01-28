Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del cuarto miércoles 2x1 en Superboletos del mes el día de hoy 28 de enero. Como cada semana, esta boletera te ofrece dos boletos al precio de uno para hasta 51 conciertos y eventos, entre los que se encuentran fechas en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y San Luis Potosí. En el caso de la capital de Jalisco, se tienen doce conciertos al 2x1 todos ellos agendados en la Arena Guadalajara.

En este listado verás TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en toda la República Mexicana a través de Superboletos. Para poder procesar tu compra dentro del miércoles 2x1 en Superboletos va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Se recomienda proceder de la siguiente manera:

Identifica el evento y zonas marcadas con la etiqueta 2x1

Selecciona tus lugares en cantidades pares

La promoción se aplicará antes de pagar

Paga con Amex y disfruta de hasta 6 meses sin intereses

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Superboletos

La única Internacional Sonora Santanera - Arena Guadalajara - 30 de enero

Ye - Plaza de Toros - 30 y 31 de enero

Chelo El Adios de Una Grante - Arena Guadalajara - 31 de enero

Grupo Bryndis - Arena CDMX - 31 de enero

Manuel Carrasco - Auditorio Nacional - 3 de ferero

Show Kenny G 2026 - Auditorio Metropolitano PUE - 4 de febrero

Guerreras K Pop Tributo - Auditorio Metropolitano PUE - 6 de febrero

La única Internacional Sonora Santanera - Arena CDMX - 6 de febrero

Alan Parsons - Teatro de la Ciudad Tangamanga II SLP - 6 de febrero

Carlos Rivera - Arena Potosí SLP - 7 de febrero

Porter - Showcenter Complex Nuevo León - 12 de febrero

Angélica María y Enrique Guzm+an - Auditorio Metropolitano PUE - 13 de febrero

Mariachazo GDL - Arena Guadalajara - 13 de febrero

Raúl Ornelas - Auditorio del CCU Puebla - 14 de febrero

Bronco - Arena Guadalajara - 14 de febrero

Los Acosta - Arena CDMX - 14 de febrero

Ángeles del Infierno - Arena CDMX - 15 de febrero

Despechadas - Arena CDMX - 19 de febrero

Grupo Exterminado - Arena CDMX - 20 de febrero

90s Pop Tour - Arena Monterrey - 20 de febrero

Los Acosta - Arena Monterrey - 21 de febrero

BXS Bryndis x Siempre - Showcenter Complex Nuevo León - 21 de febrero

El lago de los cisnes - Auditorio del CCU - 21 de febrero

Ángeles del Infierno - Arena Monterrey - 22 de febrero

El lago de los cisnes - CC200 - 25 de febrero

El lago de los cisnes - Teatro Manuel Doblado - 26 de febrero

Despechadas - Arena Guadalajara - 26 de febrero

Sin Bandera - Monterrey - 21 de febrero

Jesse & Joy - Arena Guadalajara - 27 de febrero

Bryan Adams - Arena Guadalajara - 28 de febrero

Jesse & Joy - Arena Monterrey - 28 de febrero

Ángeles del infierno - Arena Guadalajara - 1 de marzo

Bryan Adams - Arena CDMX - 2 de marzo

Bryan Adams - Arena Monterrey - 3 de marzo

El lago de los cisnes - E. Cultural Metropolitano - 5 de marzo

Il Volo - Arena Guadalajara - 5 de marzo

Los socios del ritmo - Auditorio Metropolitano - 6 de marzo

El lago de los cisnes - Showcenter Complex Nuevo León - 26 de febrero

Despechadas - Arena Monterrey - 6 de marzo

Víctor García - Auditorio Metropolitano PUE - 7 de marzo

Sin Bandera - Arena Guadalajara - 7 de marzo

Il Volo - Arena Monterrey - 7 de marzo

Roberto Carlos - Arena Monterrey - 10 de marzo

Roberto Carlos - Arena Guadalajara - 12 de marzo

Durango Fest - Arena CDMX - 13 de marzo

90s Pop Tour - Auditorio Nacional - 14 de marzo

Roberto Carlos - Arena CDMX - 14 de marzo

Royel Otis - Showcenter Complez - 26 de marzo

Fonseca - Auditorio Nacional - 8 de abril

México salsa festival - Arena CDMX - 11 y 12 de abril

Hot Wheels México - Arena CDMX - 18 y 19 de abril

Hot Wheels México - Arena Guadalajara - 25 y 26 de abril

El mundo de Fede Vigevani - Arena CDMX - 30 de abril

Hot Wheels Monster - Arena Monterrey - 2 y 3 de mayo

Homenaje a Juan Gabriel - Showcener Complex Nuevo León - 9 de mayo

Jesse & Joy - Auditoriama El Troompo - 16 de mayo

Mariachazo - Arena CDMX - 29 de mayo

Noche romántica - Arena CDMX - 30 de agosto

90s Pop Tour - Arena Guadalajara - 18 de septiembre

