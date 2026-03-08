Mi Amigo el Sol: nueva película de animación mexicana que promete una gran experiencia

La cinta animada mexicana Mi Amigo el Sol dio a conocer recientemente un avance de su historia, una propuesta que mezcla fantasía, mitología y una narrativa familiar inspirada en las tradiciones culturales de México. El largometraje ha sido desarrollado durante varios años y busca recuperar elementos de las creencias prehispánicas mediante una propuesta visual realizada en animación 2D.

El estreno oficial del filme está programado dentro de la selección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición de 2026. Este encuentro cinematográfico, considerado uno de los más importantes de América Latina, se llevará a cabo del 17 al 25 de abril en la ciudad de Guadalajara.

La producción está dirigida por la cineasta mexicana Alejandra Pérez González, quien planteó una historia centrada en el vínculo entre un padre y su hija con el objetivo de acercar al público a la mitología mexicana. El proyecto tiene una duración aproximada de 80 minutos y fue realizado por la productora Fotosíntesis Media. Además, la película estará disponible tanto en español como en inglés.

De qué va la trama

La trama sigue a Diego y a su hija Xóchitl, quienes habitan en un edificio abandonado de la Ciudad de México. Para subsistir, ambos venden pinturas inspiradas en relatos de la mitología mexicana. Mientras la niña utiliza el arte como una forma de explorar quién es y comprender sus raíces, su padre inventa historias sobre dioses y leyendas para captar la atención de los turistas que se interesan en comprar sus obras.

La situación cambia cuando Xóchitl, sin que nadie lo sepa, pinta un mural que termina invocando a Quetzal, una serpiente emplumada basada en el dios prehispánico Quetzalcóatl. Este hecho abre un acceso inesperado al mundo de las deidades mexicanas, lugar al que la niña es llevada de forma misteriosa.

A partir de ese momento, Diego se enfrenta a las historias que durante años inventó para vender sus pinturas. En su intento por encontrar a su hija, deberá confrontar los mitos que antes utilizaba como simple recurso comercial y descubrir el verdadero significado de esas antiguas creencias.

El adelanto de la película presenta una estética marcada por colores intensos y escenarios inspirados en la iconografía mesoamericana. Estos elementos han despertado interés entre quienes siguen el cine de animación y las historias relacionadas con la cultura prehispánica. La propuesta combina aventura y fantasía con referencias culturales que buscan atraer a públicos de distintas edades.

La directora confirmó el estreno mediante una publicación en la que expresó: “Gracias a todos los que han aportado de pequeña o gran manera a nuestra película Mi Amigo el Sol. Su estreno oficial será en FICG , lo cual nos llena de orgullo y mucha emoción. Gracias equipo de Fotosíntesis Media por el aguante. Nos quedo muy bonita oigan. Lo que sea de cada quien. Ahora si la fiestaaaaa!!!!”.

La exhibición dentro del festival representará el primer acercamiento de la película con el público y con la industria cinematográfica. Se espera que su llegada a salas comerciales ocurra cerca de esas fechas o poco después de su presentación en el evento.

El anuncio del largometraje se da en un periodo en el que la animación mexicana ha mostrado un crecimiento importante, con proyectos que buscan contar historias locales y explorar la diversidad cultural del país desde nuevas propuestas visuales y narrativas.

En este panorama, Mi Amigo el Sol se presenta como una producción que intenta reinterpretar los mitos ancestrales de México a través del cine animado, mientras aborda temas como la identidad, la memoria cultural y la relación entre generaciones dentro de una historia llena de simbolismo y aventura.

