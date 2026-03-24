Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte en la Era de Aries

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, la Era de Aries del 21 de marzo al 20 de abril, viene cargada de una fuerza especial que impulsa a tomar decisiones importantes, cerrar ciclos del pasado y abrirse a oportunidades que pueden cambiar el rumbo de vida.

La combinación de la luna creciente, el ingreso del Sol en Aries y la energía espiritual del momento genera una vibración de crecimiento, abundancia y liderazgo que pocos periodos del año logran concentrar con tanta intensidad.

Según Mhoni Vidente, Aries representa el comienzo de todo: la acción, el impulso y la valentía para avanzar sin miedo. Es una energía dominante que no solo beneficia a los nacidos bajo este signo, sino también a aquellos que logren alinearse con su fuerza.

En este contexto, cuatro signos destacan por encima del resto al verse especialmente favorecidos en temas de dinero, éxito y expansión personal.

Aries

Aries se posiciona como el gran protagonista de esta temporada. Se trata de un signo fuerte, líder por naturaleza, decidido a alcanzar la grandeza en todos los sentidos. Durante este periodo, su energía se multiplica y lo impulsa a tomar el control de su vida, avanzar en proyectos detenidos y lanzarse a nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito económico.

La influencia de cartas como El Mago y los oros apunta a una etapa de dinero fácil, liderazgo empresarial o incluso la posibilidad de iniciar un negocio propio. Sin embargo, también será fundamental que Aries controle su temperamento, evite actuar por impulso y se proteja de enemigos ocultos, especialmente de personas cercanas que podrían sentir envidia de su crecimiento.

Leo

Leo será otro de los signos beneficiados por esta era. Su compatibilidad natural con Aries potencia su capacidad de brillar, especialmente en temas laborales y económicos. Este periodo marca cambios importantes en su trabajo, así como una mejora en sus ingresos y estabilidad.

No obstante, el reto principal para Leo será dejar de lado el ego y la soberbia, adoptando una actitud más humilde que le permita consolidar su crecimiento. Con una mentalidad clara y firme, podrá alcanzar metas importantes y posicionarse con mayor fuerza.

Sagitario

Sagitario también entra en una etapa de expansión significativa. La energía de Aries lo impulsa a crecer en el ámbito profesional y económico, con oportunidades que pueden traducirse en compras importantes, inversiones o incluso reconocimiento y fama.

Sin embargo, no todo será sencillo: deberá tener especial cuidado con fraudes, pérdidas o traiciones, ya que podrían presentarse personas con intenciones poco claras. A pesar de ello, si actúa con inteligencia, Sagitario logrará acumular riqueza y avanzar hacia un nivel superior.

Capricornio

Por su parte, Capricornio encuentra en esta temporada el impulso que necesitaba para salir de su zona de confort. Aunque es un signo que busca estabilidad, la influencia de Aries lo invita a arriesgarse, ser más audaz y apostar por proyectos más ambiciosos.

Este periodo favorece su crecimiento en relaciones públicas, política o incluso en el extranjero. También se recomienda que invierta en su preparación, ya sea retomando estudios o especializándose en áreas que fortalezcan su desarrollo profesional. La clave estará en administrar bien sus recursos y tomar decisiones estratégicas.

En conjunto, estos cuatro signos estarán avanzando con fuerza hacia el éxito, pero no estarán exentos de desafíos. Mhoni Vidente advierte que, así como llega la abundancia, también se despiertan energías de envidia y enemigos ocultos, por lo que será fundamental mantenerse protegidos espiritualmente.

Sus números mágicos serán el 21 y 30. Sus colores de la suerte, el rojo y el naranja.

MF