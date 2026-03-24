La saga ganadora de nueve Oscar que debes ver antes de que Netflix la elimine

Los cambios constantes en el catálogo de Netflix obligan a los suscriptores a mantenerse atentos para no perder títulos clave del cine contemporáneo. Entre las salidas más destacadas se encuentra una de las trilogías más influyentes de la historia del séptimo arte, la saga de "El Padrino," un clásico que suma nueve premios Oscar y que dejará de estar disponible en la plataforma a partir de mañana.

Dirigida por Francis Ford Coppola y basada en la novela de Mario Puzo, la historia sigue la transformación de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, desde héroe de guerra hasta líder de una de las familias criminales más poderosas de Nueva York.

Una trilogía imprescindible antes de que salga del catálogo

La primera entrega, El Padrino, presenta el conflicto interno de Michael Corleone, el hijo menor de un influyente jefe de la mafia que inicialmente busca mantenerse alejado de los negocios familiares . Sin embargo, un atentado contra su padre, interpretado por Marlon Brando, desencadena una serie de eventos que lo llevan a involucrarse en el mundo del crimen organizado.

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La secuela, “El Padrino: Parte II”, profundiza en la historia de la familia al alternar dos líneas temporales: el ascenso de Vito Corleone desde su infancia en Sicilia hasta convertirse en un poderoso líder en EU, y la consolidación del poder de Michael, quien enfrenta las consecuencias de sus decisiones en un entorno cada vez más complejo.

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La trilogía concluye con"El Padrino: Parte III", presentada en su versión revisada como El Padrino EPÍLOGO: La muerte de Michael Corleone, donde el protagonista intenta legitimar los negocios familiares y alejar a su linaje del mundo criminal, en un relato marcado por la culpa, el poder y la búsqueda de redención.

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Un legado cinematográfico premiado

Las tres películas suman nueve premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluidos los galardones a Mejor Película para las dos primeras entregas. La saga es considerada una referencia obligada dentro del cine dramático y de crimen, influyendo en múltiples producciones posteriores tanto en narrativa como en estilo visual.

La interpretación de Al Pacino consolidó su carrera como uno de los actores más reconocidos de Hollywood, mientras que la obra de Coppola es frecuentemente citada entre las mejores trilogías de todos los tiempos.

Para quienes buscan saldar una deuda con el cine clásico o revisitar una historia fundamental sobre poder, familia y ambición, esta es una de las últimas oportunidades para verla dentro del catálogo de Netflix antes de su salida.

TG