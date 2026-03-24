PlayStation Network desaparece; esta es la fecha en que Sony lo elimina

La industria de los videojuegos está viviendo una transformación día a día y ahora Sony Interactive Entertainment busca marcar una tendencia eliminando Playstation Network (PSN) en septiembre , con el objetivo de simplificar la identidad de su marca y servicios digitales sin afectar la experiencia de los usuarios.

Aunque en un primer vistazo luce como un cambio que puede causar desorientación en el usuario, en realidad se trata de una decisión estratégica. De acuerdo con reportes, la compañía busca unificar su ecosistema bajo un solo nombre, Playstation, eliminando las siglas PSN de manera gradual en interfaces, menús y comunicación oficial.

¿Qué es Sony Interactive Entertainment?

Es la división de juegos de Sony responsable del desarrollo, producción y distribución de toda la plataforma Playstation. Con el pasar de los años, la compañía se ha consolidado como uno de los pilares de la industria de los videojuegos en el mundo.

Entre sus principales servicios y productos destacan:

Consolas Playstation

Playstation Network

Playstation Store

Playstation Plus

Playstation Studios

La compañía ha destacado que se trata de un cambio ‘puramente visual’ , por lo que todas las características como juegos en línea, lista de amigos, partidas multijugador y trofeos continuarán con toda normalidad y los usuarios no sufrirán ningún cambio significativo en el progreso de sus juegos.

¿Cuál será el nombre que reemplazará a Playstation Network?

Aunque aún no se ha confirmado cuál será el nuevo nombre de la plataforma, Sony dio a conocer que los usuarios de Playstation Network podrán conocer las notificaciones de manera adelantada conforme se anticipen los cambios y nuevas noticias salgan a la luz. Todo esto de manera paralela a las actualizaciones que llegarán en otoño de 2026.

Algunos de estos cambios ya comienzan a notarse. En el Playstation 5, por ejemplo, el nombre Playstation Network ha sido sustituido por términos generales como “servicios online” o simplemente bajo el nombre Playstation.



CA