Arrestan a Yailin La Más Viral; traía dos pistolas en su auto de lujo: VIDEO

La rapera dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada este martes 24 de marzo del 2026 por llevar dos pistolas sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional en sus redes sociales.

¿Cómo fue el arresto de Yailin La Más Viral?

Yailin La Más Viral, reconocida por su polémica relación con Anual AA, fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba en un vehículo de lujo con otras dos personas no identificadas por las autoridades.

Policía Nacional detiene a “Yailin La Más Viral” y ocupa dos armas de fuego en Santo Domingo Este



Se encontraba en compañía de dos personas. Caso fue enviado al Ministerio Público.



La Policía Nacional informó el apresamiento de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina… pic.twitter.com/TvLjet2QhZ— Policía Nacional República Dominicana (@PoliciaRD) March 24, 2026

La policía aseguró que, al momento del arresto, Yailin se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad.

En el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas, por lo que la cantante fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

�� Nuevamente en el ojo del huracán



La artista Yailin La Más Viral vuelve a generar controversia, esta vez tras ser detenida en un destacamento de Santo Domingo Este.



Según informaciones, habría sido encontrada con dos pistolas ilegales, lo que ha desatado un nuevo escándalo.… pic.twitter.com/We1ZrLqjOx— Franchesca Castillo ���� (@franchiscastill) March 24, 2026

¿Quién es Yailin La Más Viral y cuál es su verdadero nombre?

Jorgina Guillermo Díaz, el nombre de pila de Yailin La Más Viral, se casó en 2022 con el cantante de reggaetón puertorriqueño Anual AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija. Durante su relación de algo más de un año, lanzaron juntos el tema "Si tú me buscas".

Meses después de su separación, la cantante de "Chivirica", "Bing Bong", "Chapa" o "Ni un ki ki", comenzó una relación con el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi o 6ix9ine.

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Esta unión estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones y mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, cuenta con más de 12.4 millones de seguidores.

JM

