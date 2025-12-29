Ana Bárbara se prepara para su presentación de Año Nuevo en Times Square

La llegada de 2026 tendrá como uno de sus escenarios principales a Times Square, donde Ana Bárbara será una de las figuras musicales del tradicional festejo “Feliz 2026”. La cantante mexicana se presentará la noche del 31 de diciembre en la emblemática plaza de Nueva York, ante una multitud que cada año supera el millón de asistentes y una audiencia televisiva que se cuenta por millones en todo el mundo.

La participación de Ana Bárbara en este evento la coloca dentro de una larga tradición artística. A lo largo de los años, el cierre de año en Times Square ha contado con presentaciones de figuras internacionales como Madonna, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Gloria Estefan, Paul McCartney y Pitbull, consolidando a este espacio como uno de los escenarios musicales más visibles a nivel global. Su presencia refuerza además la representación latina en una celebración que refleja el carácter multicultural de la ciudad.

Para la intérprete, el concierto va más allá de la proyección mediática. La actuación en Nueva York simboliza un reencuentro directo con el público latino que reside en Estados Unidos, especialmente con la comunidad mexicana que ha acompañado su carrera durante décadas.

“Cantar en Nueva York, en una fecha tan especial y frente a nuestra gente latina, es algo que me llena de emoción. Es un honor poder estar ahí, compartir mi música con los mexicanos que viven lejos de casa y celebrar juntos la llegada de un nuevo año”, expresó la artista.

El momento llega tras un año particularmente activo en su trayectoria. Durante 2025, Ana Bárbara lanzó un tema en colaboración con Carlos Rivera que tuvo una respuesta favorable tanto en plataformas digitales como en la radio, fortaleciendo su presencia dentro del pop latino contemporáneo. Este logro se suma a una carrera que supera los 30 años, con millones de discos vendidos en México y Estados Unidos.

INSTAGRAM/anabarbaramusic

Año Nuevo en Times Square

La transmisión de “Feliz 2026” tendrá alcance nacional en Estados Unidos e incluirá actuaciones desde distintas ciudades, con artistas de diversos géneros y generaciones. La incorporación de Ana Bárbara a este elenco subraya el peso que la música latina mantiene en las audiencias internacionales y su vigencia dentro de los grandes eventos televisivos.

El escenario neoyorquino ha servido históricamente como punto de conexión entre artistas y públicos de distintas partes del mundo, y este 31 de diciembre no será la excepción.

Así, Ana Bárbara encabezará una de las celebraciones más emblemáticas de Año Nuevo, renovando el vínculo entre su historia musical, la comunidad latina y quienes reciben un nuevo año lejos de su país de origen.

Cómo ver el show de Ana Bárbara

Para el público en Estados Unidos, la celebración se transmitirá por Univisión el miércoles 31 de diciembre, a partir de las 8:00 p.m. (hora del Este) / 7:00 p.m. (hora del Centro), y concluirá minutos después de la medianoche. En México, el evento podrá verse a través de la aplicación de streaming de TelevisaUnivision, ViX.

BB