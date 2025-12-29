La última semana del año y los primeros días de enero llegan cargados de energía de cierre, reflexión y nuevos comienzos. Del 29 de diciembre al 4 de enero, los movimientos astrales favorecen especialmente a algunos signos del zodiaco, tanto en el amor como en el dinero. Es un periodo ideal para tomar decisiones importantes, atraer oportunidades y empezar el 2026 con el pie derecho.

A continuación, te contamos cuáles son los signos que destacarán por su buena fortuna durante estos días.

Tauro

Tauro se posiciona como uno de los signos más favorecidos en temas económicos. Esta semana puede traer pagos atrasados, propuestas laborales interesantes o la oportunidad de reorganizar sus finanzas con mayor claridad. Las decisiones prácticas y bien pensadas darán resultados positivos a corto plazo.

Leo

El amor sonríe a Leo. Quienes tienen pareja vivirán momentos de conexión, reconciliaciones o planes importantes a futuro. Para los solteros, hay altas probabilidades de encuentros intensos y significativos. El carisma natural de Leo estará en su punto más alto.

Escorpio

Escorpio vive una semana poderosa. En lo económico, puede recibir una oferta inesperada o ver avances en proyectos que parecían estancados. En el amor, la comunicación mejora y permite cerrar ciclos o fortalecer vínculos. Es un periodo clave para tomar decisiones emocionales importantes.

Capricornio

Con el Sol en su signo, Capricornio recibe un impulso especial en el ámbito profesional y financiero. Es una excelente semana para iniciar proyectos, negociar contratos o planear inversiones para el nuevo año. El esfuerzo realizado en meses anteriores empieza a rendir frutos.

Piscis

Piscis se beneficia de una energía emocional favorable. Las conversaciones profundas, los gestos sinceros y la empatía fortalecen las relaciones existentes. Para quienes buscan pareja, este periodo puede traer una conexión especial que marque el inicio de algo importante.

Con información de Mhoni Vidente

BB