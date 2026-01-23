Viernes, 23 de Enero 2026

Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 23 al 25 de enero

Mhoni Vidente asegura que estos días estarán cargados de movimientos energéticos importantes, ideales para cerrar ciclos, tomar decisiones relevantes o incluso arriesgarse en nuevos proyectos

Para este fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026, Mhoni Vidente reveló los números de la suerte para cada signo del zodiaco, los cuales —de acuerdo con su interpretación del tarot y los astros— pueden ayudar a potenciar la fortuna, abrir caminos y atraer oportunidades. SUN / ARCHIVO

Para este fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026, Mhoni Vidente reveló los números de la suerte para cada signo del zodiaco, los cuales —de acuerdo con su interpretación del tarot y los astros— pueden ayudar a potenciar la fortuna, abrir caminos y atraer oportunidades.

La vidente asegura que estos días estarán cargados de movimientos energéticos importantes, ideales para cerrar ciclos, tomar decisiones relevantes o incluso arriesgarse en nuevos proyectos. 

En ese contexto, los números no solo funcionan como cifras al azar, sino como símbolos de vibración, destino y sincronía, que pueden ser utilizados tanto en asuntos personales, laborales o incluso en juegos de azar, siempre como una guía espiritual.

De acuerdo con la predicción, estos son los números de la suerte para cada signo durante este fin de semana:

  • Aries: 03, 31, 45
  • Tauro: 13, 18, 40
  • Géminis: 14, 22, 25
  • Cáncer: 01, 10, 29
  • Leo: 04, 17, 23
  • Virgo: 07, 21, 39
  • Libra: 15, 24, 30
  • Escorpión: 05, 11, 19
  • Sagitario: 08, 21, 29
  • Capricornio: 17, 26, 30
  • Acuario: 09, 12, 27
  • Piscis: 09, 12, 27

Mhoni Vidente recomienda tener presentes estos números durante el fin de semana, ya sea para fechas importantes, decisiones clave o simplemente como un recordatorio de que la energía, la intención y la fe también juegan un papel importante en el rumbo de cada persona.

