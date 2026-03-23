Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 23 al 29 de marzo

La semana del 23 al 29 de marzo de 2026 llega con una energía de renovación y oportunidades, impulsada por la temporada de Aries. De acuerdo con predicciones atribuidas a Mhoni Vidente, este periodo estará marcado por movimientos importantes en el ámbito económico y sentimental, beneficiando especialmente a algunos signos del zodiaco.

Signos con más suerte en el dinero

Aries

Este signo se posiciona como uno de los más favorecidos. Se esperan oportunidades económicas, nuevos proyectos y avances laborales importantes. Marzo es un mes clave para el crecimiento profesional .

Tauro

Podría recibir ingresos inesperados o mejoras económicas. La clave será saber administrar el dinero y evitar gastos impulsivos.

Géminis

Se perfila como uno de los signos con mayor progreso. Habrá crecimiento laboral y nuevas oportunidades que pueden traducirse en estabilidad financiera .

Leo

La energía de abundancia lo rodea. Se prevén recompensas económicas, éxito en proyectos y reconocimiento profesional .

Capricornio

Este signo comenzará a ver los resultados de su esfuerzo. Es una semana ideal para consolidar ingresos y tomar decisiones financieras importantes.

Signos con suerte en el amor

Libra

Tendrá estabilidad emocional y claridad en sus relaciones. Es un buen momento para fortalecer vínculos y cerrar ciclos pendientes .

Escorpio

Se abren nuevas oportunidades sentimentales. Puede vivir cambios importantes en el amor o iniciar una relación significativa.

Piscis

La conexión emocional será intensa. Es una semana favorable para reconciliaciones o nuevos romances.

Cáncer

Logrará mayor equilibrio emocional y conexión con su entorno, lo que favorecerá sus relaciones afectivas

Con información de Mhoni Vidente

BB