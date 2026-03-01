Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos para cada signo del mes de marzo

La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente ha revelado sus horóscopos para marzo, un mes que describe como decisivo en temas de crecimiento económico, cambios personales y renovación espiritual.

De acuerdo con sus predicciones, este periodo estará marcado por movimientos importantes en el trabajo, oportunidades inesperadas en el amor y la necesidad de cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito.

Marzo llega con una energía intensa de transformación, impulsada por alineaciones planetarias que favorecen nuevos comienzos, viajes, firmas de contratos y estabilidad financiera.

Aries

La carta de El Mago anuncia el inicio de una etapa poderosa. Con la llegada del 21 de marzo comienza su ciclo solar, lo que impulsa renovación, liderazgo y fuerza interior. Es un mes ideal para cambiar de empleo, iniciar negocio propio, mudarse o retomar proyectos postergados. Los días 1, 3, 7, 11, 15, 20, 21, 22, 27, 30 y 31 serán especialmente favorables, mientras que el viernes será su mejor día semanal.

El objetivo principal será generar dinero y estabilidad. Se recomienda estudiar liderazgo o ventas y enfocarse en el crecimiento profesional. El punto débil será el insomnio, por lo que deberá cuidar el descanso y evitar pensamientos negativos antes de dormir. Sus números de suerte son 6, 17 y 29; los colores amarillo y naranja potenciarán su energía.

En el amor, habrá compatibilidad con Leo, Sagitario y Capricornio. Se aconseja no regresar con amores del pasado. El Arcángel Miguel será su guía espiritual este mes, brindándole protección y determinación.

Tauro

La carta que rige marzo para Tauro habla de dinero rápido y movimientos intensos, pero también de personas envidiosas alrededor. Será un periodo clave para depurar amistades, relaciones y entornos laborales que no suman. Los días 1, 5, 9, 11, 14, 20, 21, 25, 27, 30 y 31 traerán oportunidades importantes, especialmente el martes, su mejor día.

Se vislumbran cierres de contratos, trámites legales y posibilidad de negocio propio. También es buen momento para viajar a lugares naturales y recargar energía. Su punto débil serán los riñones y el páncreas; deberá mejorar alimentación y reducir azúcares.

Los números mágicos 19, 32 y 37 marcarán golpes de suerte. Colores rojo y blanco favorecerán su energía. En el amor habrá conexión con Virgo, Capricornio y Piscis. El Arcángel Uriel impulsará la abundancia y estabilidad económica.

Géminis

La carta de La Estrella anuncia brillo personal y realización. Marzo será un mes para concluir estudios, cerrar ciclos pendientes y comprometerse con metas claras. Los días 3, 6, 9, 12, 16, 20, 21, 26 y 31 serán determinantes; el miércoles será su mejor día.

Habrá posibilidad de inversiones importantes, compra de bienes o crecimiento patrimonial. Se recomienda ordenar finanzas y pensar en patrimonio a largo plazo. En salud deberá cuidar el estómago y el peso, iniciando rutinas que mejoren su bienestar.

Recibirá una llamada importante relacionada con trabajo o negocios. Sus números de suerte son 15, 44 y 51; colores amarillo y rojo. En el amor será compatible con Libra, Acuario y Piscis. El Arcángel Rafael lo acompañará para sanar emociones y cortar energías negativas del pasado.

Cáncer

La carta de La Torre marca reestructuración profunda. Será un mes para tomar decisiones firmes en el hogar, pareja y economía. Cambios importantes traerán estabilidad futura. Los días 1, 4, 7, 11, 14, 19, 20, 25, 27, 30 y 31 serán claves, con el viernes como mejor día.

Se recomienda administrar mejor el dinero y buscar ingresos adicionales. Marzo traerá resolución de problemas legales y pago de deudas. En salud deberá cuidar el estrés, ansiedad y estados depresivos; caminar y meditar serán esenciales.

Los números 01, 17 y 29 traerán suerte. Colores amarillo y naranja fortalecerán su energía. Compatibilidad con Escorpión, Tauro y Sagitario. El Arcángel Jofiel guiará sus nuevos comienzos y claridad mental.

Leo

La carta de El Sol augura triunfo total. Marzo será un periodo de reconocimiento, crecimiento económico y decisiones firmes. Los días 4, 5, 8, 10, 11, 13, 20, 21, 26 y 31 serán determinantes; el lunes será su mejor día.

Es momento de dejar atrás rencores y gastos excesivos. Habrá oportunidades laborales, pago de deudas y posibles viajes. Deberá cuidar la espalda y columna, evitando esfuerzos físicos.

Sus números de suerte son 09, 13 y 44; colores azul y verde. En el amor habrá afinidad con Escorpión, Sagitario y Acuario. El Arcángel Gabriel lo ayudará a organizar su vida y tomar decisiones acertadas.

Virgo

La carta del As de Bastos señala propuestas importantes: matrimonio, mejor empleo o crecimiento económico. Marzo será un mes de poder y determinación. Los días 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 19, 20, 26, 27 y 30 serán favorables; el miércoles será su mejor día.

Se recomienda ahorrar y construir estabilidad financiera. En salud deberá cuidar temas hormonales y realizar chequeos médicos preventivos. La prudencia será clave en el entorno laboral para evitar conflictos innecesarios.

Los números mágicos son 07, 23 y 31; colores azul fuerte y blanco. En el amor será compatible con Libra, Capricornio y Tauro. El Arcángel Ariel brindará fuerza para avanzar y cumplir deseos importantes.

Marzo se presenta como un mes de decisiones firmes, crecimiento económico y renovación interior para estos signos. Las cartas coinciden en un mensaje claro: creer en uno mismo, actuar con determinación y proteger la energía personal será fundamental para alcanzar el éxito.

Libra

La carta de El Ermitaño señala que Libra será guía y luz para otros durante marzo. Es un mes de trabajo intenso, ingresos extra y estabilidad económica. También se abren puertas en el amor, con nuevas invitaciones y posibles viajes cortos. Los días 3, 5, 6, 9, 12, 13, 20, 21, 24, 29 y 31 serán especialmente favorables; el martes será su mejor día.

En salud deberá cuidar tobillos, pies y rodillas, evitando caídas o lesiones. Se recomienda mantenerse en movimiento, hidratarse bien y organizar su rutina. Sus números de suerte son 04, 05 y 29; colores blanco y azul.

Habrá gran compatibilidad con Acuario, Géminis y Leo. Una propuesta laboral a mitad de mes promete crecimiento económico. El Arcángel Metatrón lo impulsa a actuar con fe, pero escuchando más la razón que el corazón.

Escorpión

La carta de El Loco anuncia un mes de transformación profunda. Marzo será de cambios positivos, viajes y renovación personal. Es momento de ordenar la vida, arreglar pendientes legales o académicos y dejar atrás resentimientos. Sus días clave serán 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 19, 21, 25, 27 y 31; el lunes será su mejor día.

Deberá cuidar el sistema digestivo, especialmente gastritis o estrés acumulado. Caminar y meditar serán fundamentales. Los números 14, 25 y 49 traerán suerte; colores verde y amarillo.

En el amor habrá conexión con Aries, Piscis y Cáncer. Se recomienda prudencia antes de tomar decisiones radicales en pareja. El Arcángel Miguel será su protector frente a envidias y energías negativas.

Sagitario

La carta del As de Oros marca triunfo, estabilidad y crecimiento económico. Marzo será un mes hecho a su medida para cerrar asuntos legales, laborales o personales. Los días 1, 9, 10, 11, 15, 19, 20, 26, 27 y 29 serán determinantes; el miércoles será su mejor día.

Su punto débil será la ansiedad, migrañas e insomnio, por lo que deberá controlar excesos y mantener disciplina. Sus números mágicos son 11, 12 y 38; colores azul y amarillo.

Habrá compatibilidad con Aries, Géminis y Leo. Se aconseja no presumir logros y proteger planes para evitar envidias. El Arcángel Gabriel acompañará su proceso de manifestación y claridad mental.

Capricornio

La carta de La Rueda de la Fortuna indica movimiento ascendente y prosperidad. Marzo traerá viajes, arreglos de documentos y oportunidades laborales importantes. Sus días favorables serán 2, 4, 6, 11, 12, 15, 19, 21, 24, 29, 30 y 31; el viernes será su mejor día.

Se recomienda evitar dramatismos y alejarse de personas tóxicas. Habrá posibilidad de negocio propio o ingresos adicionales. Sus números de suerte son 07, 30 y 64; colores azul y blanco.

Compatibilidad con Aries, Virgo y Escorpión. El Arcángel Miguel será su guía para cortar energías negativas y fortalecer su determinación económica.

Acuario

La carta de El Juicio anuncia resolución de asuntos pendientes y crecimiento personal. Marzo será un mes para manifestar éxito y dar continuidad a proyectos. Los días 1, 4, 5, 7, 11, 15, 20, 21, 26 y 30 serán claves; el martes será su mejor día.

En salud deberá proteger garganta y vías respiratorias, reforzando defensas. Sus números mágicos son 05, 20 y 67; colores blanco y negro.

En el amor será compatible con Cáncer, Libra y Sagitario. Se recomienda hacer un balance de vida y enfocarse en raíces de abundancia: ahorro, patrimonio y estabilidad futura. El Arcángel Metatrón lo ayudará a cortar envidias y abrir caminos.

Piscis

La carta de El Mundo confirma que marzo es su etapa de culminación y renacimiento, coincidiendo con su ciclo solar. Es momento de reinventarse, cerrar ciclos y tomar decisiones firmes. Los días 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 20, 29 y 31 serán especialmente positivos; el jueves será su mejor día.

Se vislumbran cambios de casa, crecimiento laboral y propuesta de amor verdadero. Sus números de suerte son 03, 18 y 35; colores blanco y rojo.

En salud mejorarán temas de presión y energía si adopta hábitos más equilibrados. Compatibilidad con Libra, Escorpión y Cáncer. El Arcángel Metatrón lo acompañará para abrir caminos de abundancia y fortalecer su determinación.

Marzo se perfila como un mes decisivo para estos signos: oportunidades claras, crecimiento económico y nuevos comienzos estarán disponibles para quienes actúen con fe, disciplina y discreción.

Con información de Mhoni Vidente

