Horóscopos Chino: Predicciones mágicas del 1 al 7 de marzo

RATA

Semana de estrategia y visión a largo plazo. Un proyecto que parecía estancado comienza a mostrar señales de avance. En lo económico, evita préstamos innecesarios. En el amor, la discreción será tu mejor aliada.

BUEY

La constancia rinde frutos. Recibirás reconocimiento por esfuerzos pasados. Cuida tu energía física; el descanso también es productividad. Un diálogo pendiente fortalece vínculos familiares.

TIGRE

Impulso y determinación marcan estos días. Es momento de tomar la iniciativa en asuntos laborales. En lo sentimental, evita reacciones impulsivas. Canaliza tu intensidad en metas concretas.

CONEJO

La diplomacia abre puertas. Semana favorable para acuerdos, firmas o reconciliaciones. Escucha tu intuición antes de aceptar nuevas responsabilidades. Un mensaje inesperado alegrará tu corazón.

DRAGÓN

Magnetismo y liderazgo en ascenso. Aprovecha para proponer ideas o iniciar proyectos. Sin embargo, modera el orgullo; la humildad te dará mayor poder. Buenas noticias financieras hacia el final de la semana.

SERPIENTE

Tiempo de introspección y planificación silenciosa. No reveles todos tus planes aún. En el amor, una conversación profunda aclarará dudas. La paciencia será clave para evitar conflictos.

CABALLO

Movimiento y cambios repentinos. Podrías realizar un viaje corto o modificar rutinas. Mantén orden en documentos y pendientes. La espontaneidad traerá momentos felices.

CABRA

Sensibilidad elevada. Rodéate de ambientes armónicos y personas positivas. Semana ideal para actividades creativas o artísticas. Evita absorber problemas ajenos.

MONO

Astucia y rapidez mental te colocan en ventaja. Negociaciones favorables y oportunidades laborales. Cuidado con comentarios imprudentes; mide tus palabras.

GALLO

Organización y disciplina generan estabilidad. Es momento de cerrar ciclos pendientes. En el plano afectivo, demuestra con hechos más que con palabras.

PERRO

Lealtad recompensada. Una persona cercana mostrará apoyo incondicional. Buen periodo para resolver asuntos legales o administrativos. Confía en tu instinto protector.

CERDO

Prosperidad gradual ya que se activan oportunidades económicas, pero exige claridad en acuerdos. En el amor, expresa tus sentimientos sin reservas. La gratitud multiplicará bendiciones.

