Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 20 al 24 de abril

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para la semana del 20 al 24 de abril, marcadas por la influencia de las cartas del tarot, energías de renovación y la entrada en la temporada de Tauro.

De acuerdo con sus visiones, estos días estarán cargados de oportunidades laborales, crecimiento económico, decisiones importantes en el amor y llamados a cuidar la salud física y emocional.

Además, la vidente enfatiza la importancia de la espiritualidad, la protección energética y el cierre de ciclos, pues varios signos arrastran situaciones del pasado que deben resolverse para avanzar. Rituales, cambios de hábitos, disciplina y fe serán claves para aprovechar al máximo esta etapa.

A continuación, los mensajes completos para cada signo:

Aries

La carta del Sol rige esta semana para Aries, señalando una etapa de luz, estabilidad y crecimiento, especialmente porque continúa en su temporada de cumpleaños. Este signo se encuentra en un momento de buena vibra y expansión económica, pero deberá atender un problema importante: el insomnio provocado por el exceso de pensamientos. Las cartas le aconsejan dejar de cargar con situaciones del pasado y darles solución inmediata, ya sea en temas legales, amorosos o familiares.

Será una semana de mucho trabajo, pagos pendientes y organización financiera, pero logrará ponerse al corriente. También se le recomienda salir a caminar por las mañanas, conectar con los primeros rayos del sol y pedir limpieza de energías negativas. En salud, deberá cuidar la presión alta y el colesterol, además de mejorar su alimentación.

En el ámbito profesional, llegará una propuesta importante, posiblemente del extranjero o de personas influyentes, la cual deberá analizar con discreción, ya que no se recomienda compartir planes. Tendrá cinco golpes de suerte, con números 27, 34 y 41, y colores rojo y amarillo.

En el amor, Capricornio, Géminis y Leo serán compatibles, con posibilidad de relaciones estables o incluso embarazo para quienes están en pareja. Además, recibirá noticias o visitas del extranjero que le traerán alegría. Las cartas le piden reinventarse, mejorar su imagen y confiar en sí mismo. El arcángel Miguel será su protector, recomendando encender una veladora roja y mantener oración constante para alejar envidias y malas energías.

Tauro

Con la carta del Ermitaño, Tauro inicia su temporada con introspección, crecimiento y renovación total. El 21 de abril será su mejor día, marcando el inicio de una etapa donde podrá reinventarse, especialmente en temas económicos y patrimoniales, ya que es un signo enfocado en inversiones, propiedades y negocios.

Se recomienda realizar rituales de limpieza, como prender una veladora blanca, usar agua bendita y cambiar de imagen para atraer nuevas energías. Tauro deberá evitar los chismes y proteger su vida personal, ya que las intrigas pueden afectar su estabilidad.

En salud, deberá cuidar riñones, vejiga y posibles infecciones urinarias, manteniendo una buena hidratación y ejercicio constante. En el amor, Leo, Virgo y Capricornio serán compatibles, y se avecinan relaciones nuevas acompañadas de sorpresas y detalles.

Sus números mágicos son 11, 14 y 17, con colores blanco y naranja. También se le recomienda retomar estudios en áreas como ingeniería, liderazgo o ventas, e incluso considerar negocios relacionados con la salud.

Las cartas anuncian encuentros con personas influyentes y oportunidades laborales importantes, pero también advierten sobre fraudes o problemas en contratos, por lo que deberá revisar todo cuidadosamente. No es momento de regresar con amores del pasado. El arcángel Gabriel lo guiará con mensajes positivos, nuevas oportunidades y protección espiritual.

Géminis

La carta de la Templanza marca una semana de equilibrio, paciencia y toma de decisiones inteligentes. El 22 de abril será su mejor día, ideal para realizar rituales de limpieza energética, cortar energías negativas y renovar su entorno.

Géminis deberá aprender a alejarse de personas conflictivas antes de llegar al límite, iniciando un proceso de depuración tanto en relaciones como en hábitos. En el trabajo, tendrá estabilidad, cierre de contratos y dinero extra que le permitirá cubrir pendientes.

También comenzará a planear viajes, especialmente de cara a su cumpleaños, además de recibir invitaciones familiares importantes. Sus números son 03, 20 y 57, con colores verde y naranja.

En salud, deberá cuidar la columna y la espalda, evitando malas posturas y sedentarismo. En el amor, tendrá afinidad con Géminis, Libra y Acuario. Las cartas le recomiendan ser prudente con sus palabras, evitar revelar planes y enfocarse en manifestar claramente lo que desea para su futuro.

Además, se vislumbran oportunidades académicas, crecimiento económico y nuevas ofertas laborales. También se le aconseja cuidar a sus mascotas, ya que podrían resentir energías negativas del entorno. Incluso, la semana será propicia para realizar cambios estéticos o tratamientos personales.

Cáncer

La carta del Loco impulsa a Cáncer a madurar, crecer y avanzar con firmeza. El 23 de abril será su mejor día, con reuniones laborales, eventos sociales y planes de viaje. También recibirá dinero extra, posiblemente por ventas, herencias o trámites pendientes.

Este signo deberá enfrentar sus problemas en lugar de evitarlos, dejando atrás la tendencia a huir de las situaciones complicadas. Se recomienda protección espiritual ante energías negativas o influencias del pasado, especialmente en temas amorosos.

En salud, deberá cuidar el sistema digestivo, mejorando su alimentación y hábitos. Sus números mágicos son 12, 28 y 31, con colores azul y amarillo.

En el amor, Sagitario, Escorpión y Piscis serán compatibles, brindándole estabilidad emocional. Las cartas indican liderazgo, crecimiento profesional y oportunidades para expandir negocios o mejorar su situación laboral.

También se vislumbra un despertar espiritual, donde Cáncer deberá abrirse a la abundancia, aceptar cambios positivos y confiar en su evolución personal.

Leo

Para Leo, la carta del Emperador marca una semana decisiva en la que deberá asumir el control total de su vida. Las cartas son claras: es momento de tomar decisiones sin culpar a terceros, sin excusas ni pretextos, enfrentando todo aquello que viene arrastrando desde tiempo atrás. Esta energía lo impulsa directamente hacia el liderazgo, recordándole que es un signo nacido para dirigir, para ser figura de autoridad y alcanzar posiciones de poder.

Su mejor día será el 21 de abril, considerado altamente energético y favorable incluso en temas de suerte, con números mágicos 02, 33 y 40, y colores amarillo y verde. Sin embargo, deberá trabajar en su equilibrio emocional, ya que se percibe carga de estrés, presión y agotamiento. Se recomienda salir a caminar, conectar con la naturaleza, buscar espacios de soledad y reflexión para liberar tensiones acumuladas.

También será clave dejar atrás el ego y la soberbia, pues estos podrían nublar su juicio. En el amor, Aries, Acuario y Sagitario serán signos compatibles, trayendo nuevas ilusiones o relaciones más equilibradas. Las cartas invitan a Leo a cuestionarse qué quiere realmente en su vida: estudiar, emprender, cambiar de casa o incluso cerrar ciclos sentimentales.

El arcángel Metatrón será su guía espiritual, aportándole sabiduría, fuerza e inteligencia. Se aconseja encender una veladora blanca, usar objetos de plata como protección y alejarse de personas que le generan envidia o bloquean su crecimiento. La clave será enfocarse en sí mismo y en su bienestar integral.

Virgo

Virgo estará regido por la carta del Mago, una de las más poderosas del tarot, que le recuerda que tiene la capacidad de manifestar todo lo que desea. Este será un periodo de conexión espiritual profunda, en el que deberá pedir con fe, claridad y determinación, entendiendo que sus pensamientos tienen un impacto directo en su realidad.

Las cartas indican que existen personas a su alrededor, especialmente en el ámbito laboral o académico, que generan chismes o energías negativas que frenan su crecimiento. Por ello, será fundamental cambiar de entorno, amistades o dinámicas que ya no le aportan. Es momento de reinventarse completamente.

En salud, deberá poner atención en problemas hormonales, tiroides o cuestiones relacionadas con la próstata o vejiga en el caso de los hombres. Se recomienda acudir al médico, mejorar la alimentación y mantener actividad física constante.

En lo económico, Virgo buscará una mayor recompensa por su esfuerzo, por lo que deberá organizar mejor su tiempo, levantarse temprano y evitar gastos innecesarios. También será buen momento para arreglar documentos importantes como pasaporte o identificaciones, además de consentirse con compras personales que refuercen su autoestima.

En el amor, Aries, Capricornio y Tauro serán los signos más compatibles. Para quienes atraviesan rupturas, las cartas aconsejan priorizar el amor propio antes de iniciar nuevas relaciones, así como mantenerse alerta ante posibles engaños o manipulaciones.

El arcángel Jofiel será su protector, ayudándole a liberarse de cargas negativas del pasado. Se recomienda encender una veladora roja el 20 de abril y pedir protección, sabiduría y claridad. Virgo tendrá cuatro golpes de suerte, con números 20, 36 y 42, y colores naranja y verde.

Libra

Para Libra, la carta del As de Oros marca una etapa de prosperidad, riqueza y estabilidad económica. Esta energía será especialmente fuerte el 21 de abril, considerado su mejor día de la semana, cuando las puertas del dinero y las oportunidades se abrirán con mayor facilidad. Se recomienda encender una veladora roja y encomendarse al arcángel Uriel para atraer trabajo, crecimiento y abundancia.

Será una semana de mucho movimiento laboral, con pendientes que deberá resolver para no seguir arrastrando situaciones del pasado. Las cartas enfatizan la importancia de la manifestación: primero el pensamiento, luego la intención y finalmente la materialización. Libra deberá repetir afirmaciones enfocadas en mejorar su trabajo, su economía y su vida amorosa.

En salud, su punto débil serán problemas en la vista, oídos y alergias derivadas de cambios de clima, por lo que se recomienda consumir cítricos, descansar adecuadamente y cuidar su bienestar físico. También podría enfrentar llamados de atención en el trabajo por distracciones, especialmente relacionadas con el uso del celular, por lo que deberá enfocarse más.

Tendrá tres golpes de suerte, con números 08, 43 y 55, y colores blanco y azul. En el amor, Piscis, Acuario y Sagitario serán signos compatibles, aportando estabilidad emocional. Las cartas le piden priorizarse, dejar de poner siempre a los demás primero y trabajar en el “yo soberano”, enfocándose en su bienestar, sus metas y su crecimiento personal. Viajes, cambios y nuevas experiencias estarán presentes, siempre y cuando pierda el miedo a evolucionar.

Escorpión

La carta de la Estrella augura abundancia, estabilidad económica y oportunidades de crecimiento. Escorpión deberá enfocarse en sanar sus finanzas, dejar atrás deudas y buscar nuevas fuentes de ingreso, ya que las energías están alineadas para su prosperidad. Su mejor día será el 22 de abril, cuando incluso podría recibir invitaciones de viaje o experiencias en el extranjero.

Será importante que deje de sacrificarse tanto por los demás y comience a disfrutar de su dinero, su tiempo y sus logros. En salud, deberá cuidar el insomnio, la pesadez y las cargas emocionales derivadas de energías negativas en su entorno laboral o social.

El arcángel Metatrón será su guía, ayudándole a concretar milagros y peticiones importantes. Se recomienda encender una veladora blanca el 22 de abril y pedir con fe aquello que necesita. Sus números mágicos serán 06, 07 y 58, con colores amarillo y rojo.

En el amor, encontrará compatibilidad con Cáncer, Piscis y Acuario, con altas probabilidades de iniciar una relación significativa o consolidar la actual. También deberá trabajar en los celos, la imaginación excesiva y el dramatismo, evitando conflictos innecesarios. Las cartas anuncian cambios profundos, renovación personal, posibles ascensos laborales y oportunidades en sectores como gobierno o recursos humanos.

Sagitario

Para Sagitario, las cartas anuncian dinero rápido y crecimiento, pero también advierten sobre envidias, malas energías y posibles ataques espirituales. Será fundamental mantener discreción, no presumir logros y ser más reservado con su vida personal, ya que las energías negativas provienen de personas cercanas.

Su mejor día será el 23 de abril, con oportunidades laborales, reuniones importantes y posibilidad de cambiar de empleo por uno con mayor reconocimiento. Se recomienda continuar con estudios, especialmente en idiomas, comercio o derecho, para fortalecer su crecimiento profesional.

En salud, deberá cuidar dolores de cabeza, migrañas y problemas relacionados con el estrés, provocados por el exceso de pensamientos. Es importante aprender a soltar problemas que no tienen solución y dejar de aferrarse a situaciones estancadas.

El arcángel Rafael será su protector, ayudándole a sanar cuerpo, mente y espíritu. Se recomienda realizar limpias energéticas, encender una veladora verde y reforzar la protección espiritual. Sus números mágicos serán 04, 13 y 21, con colores naranja y rojo.

En el amor, Aries, Tauro y Leo serán compatibles. También será clave ordenar su vida financiera, pagar deudas y mantener documentos en regla. Las cartas anuncian días positivos y alineación energética, pero Sagitario deberá aprender a decir “no”, evitar gastos innecesarios y enfocarse en su bienestar. Adoptar una mascota o conectar con la naturaleza le ayudará a encontrar equilibrio.

Capricornio

La carta del As de Espadas representa poder, determinación y crecimiento para Capricornio. El 21 de abril será su mejor día, cuando podrá resolver asuntos pendientes, especialmente legales, laborales o migratorios. Las energías estarán a su favor para avanzar y concretar proyectos importantes.

En salud, deberá cuidar problemas relacionados con la piel, acumulación de grasa o quistes, por lo que se recomienda atención médica y disciplina en sus hábitos. En el amor, deberá ser claro con sus sentimientos, evitando relaciones que no tienen futuro y haciendo una depuración emocional.

Virgo, Aries y Tauro serán signos compatibles. Además, se le impulsa a continuar su preparación académica en áreas como nutrición, medicina, relaciones internacionales o finanzas.

El arcángel Metatrón será su protector, recomendándole discreción, oración constante y protección contra envidias. También se sugiere usar un listón rojo como amuleto. Tendrá cuatro golpes de suerte, con números 10, 16 y 30, y colores azul y amarillo.

Capricornio vivirá constantes viajes y cambios, pero deberá enfocarse en ordenar sus finanzas y mantener la calma, ya que su carácter impulsivo podría afectar sus logros. Las cartas le recuerdan que no puede cambiar el pasado, pero sí construir un mejor futuro viviendo el presente con conciencia.

Acuario

La carta del Carruaje impulsa a Acuario a avanzar sin detenerse, resolviendo problemas económicos o legales que puedan surgir. Será fundamental analizar bien con quién hace negocios, ya que existe riesgo de fraudes o abusos por parte de terceros.

Su mejor día será el 22 de abril, con la protección del arcángel Miguel, quien le pedirá hacer cambios radicales, alejarse de personas tóxicas y cortar relaciones que no le aportan. Se recomienda encender una veladora roja y reforzar la protección espiritual.

En salud, deberá cuidar el estrés, los nervios y la ansiedad, manteniéndose activo y evitando pensamientos negativos mediante actividades como ejercicio o meditación. Sus números mágicos serán 22, 26 y 49, con colores azul y blanco.

Las cartas anuncian viajes futuros, cambios laborales importantes y oportunidades económicas inesperadas, incluso una fuerte entrada de dinero. En el amor, Escorpión, Géminis y Libra serán compatibles.

También se le recomienda no prestar dinero, cuidar sus finanzas y enfocarse en su estabilidad. Acuario deberá priorizar su bienestar, organizar su hogar y mantener el control de sus gastos para evitar problemas futuros.

Piscis

La carta del Juicio marca un periodo de renovación total para Piscis, quien deberá resolver asuntos pendientes, madurar emocionalmente y buscar estabilidad en todos los aspectos de su vida. Su mejor día será el 20 de abril, cuando recibirá dinero extra y nuevas propuestas laborales.

El arcángel Gabriel será su protector, trayendo mensajes importantes y oportunidades. Se recomienda realizar limpias energéticas, encender una veladora blanca y reforzar su conexión espiritual.

Piscis tendrá cinco golpes de suerte, con números 01, 09 y 20, y colores verde y amarillo. Será una semana para cerrar ciclos, alejarse de personas o situaciones que no le permiten crecer y avanzar sin miedo al qué dirán.

En el amor, Libra, Escorpión y Leo serán compatibles, con posibilidades de embarazo para quienes están en pareja. También deberá cuidar su salud digestiva, evitando problemas de estómago o gastritis mediante una mejor alimentación.

Las cartas le aconsejan hacer ejercicio, integrarse a actividades que le ayuden a mover su energía y continuar con su vocación humanista, apoyando causas sociales o ambientales. Piscis tendrá una conexión espiritual fuerte, donde todo lo que pida podrá manifestarse, siempre y cuando mantenga fe y claridad en sus objetivos.

Con información de Mhoni Vidente

MF