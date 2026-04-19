Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 20 al 26 de abril

Aries

Esta semana te invita a moderar el ritmo al que sueles moverte. Con la entrada del Sol en Tauro, entiendes que no todo se resuelve con prisa; a veces avanzar implica saber esperar. Tus decisiones se orientan más hacia la estabilidad y lo práctico, aunque la influencia de Venus y Urano en Géminis acelera tu mente con ideas, charlas estimulantes y noticias que pueden alterar planes previos. Combina serenidad con acción: dialoga, cuestiona y escucha, pero evita actuar impulsivamente. Lo que construyas ahora requiere bases sólidas.

Tauro

Con el Sol en tu signo, recuperas enfoque, seguridad y control. Te sientes más claro y con mayor presencia para ordenar tu vida, tomar decisiones que te aporten tranquilidad y atender tu bienestar físico y entorno. Venus y Urano en Géminis dinamizan tus finanzas y pensamientos, trayendo propuestas inesperadas o cambios laborales. Mantente abierto: lo nuevo no busca desestabilizarte, sino ampliar tus posibilidades.

Géminis

A partir del día 24, Venus entra en tu signo junto con el influjo de Urano, generando un despertar interno importante. Te notas más curioso, ligero y receptivo, con una comunicación especialmente atractiva. Atraes atención y oportunidades, pero el Sol en Tauro te pide administrar tu energía. No todo requiere respuesta inmediata; observa, procesa y decide con calma, porque tus palabras tendrán peso.

Cáncer

La energía del Sol en Tauro te aporta equilibrio emocional y te ayuda a reorganizar prioridades. Te sientes más centrado en lo que valoras realmente. Sin embargo, Venus y Urano en Géminis remueven tu mundo interior: sueños intensos, intuiciones y revelaciones. Escúchate sin reservas, ya que estás atravesando un cambio interno que puede liberarte.

Leo

Se te pide balancear lo público con lo privado. El Sol en Tauro ilumina tu área profesional, impulsándote a asumir responsabilidades, tomar decisiones relevantes o reestructurarte. Mientras tanto, Venus y Urano en Géminis favorecen tu vida social con nuevas conexiones y oportunidades. Actúa con intención: no aceptes todo, pero tampoco te cierres; una conversación clave puede abrirte camino.

Virgo

El paso del Sol por Tauro te brinda claridad mental para ver con perspectiva aquello que te preocupa. Es momento de planificar y avanzar hacia tus metas. Venus y Urano en Géminis generan movimientos en tu ámbito profesional: cambios, ajustes o ideas innovadoras. Evita aferrarte a lo conocido; la flexibilidad será clave para aprovechar lo que llega.

Libra

Esta energía te impulsa a profundizar en tus emociones y a ordenar tanto tus relaciones como tus recursos. Se te pide madurez y decisiones firmes. Venus y Urano en Géminis amplían tu visión mediante experiencias, estudios o conversaciones enriquecedoras. Es un buen momento para aprender y dejar atrás temores. Lo que enfrentes ahora te dará mayor libertad.

Escorpio

El enfoque de la semana está en tus relaciones. El Sol en Tauro te lleva a definir qué quieres y qué ya no encaja. Venus y Urano en Géminis te animan a expresar lo que habías guardado, negociar o establecer límites. Es un periodo de transformación emocional: lo que comuniques puede redefinir vínculos importantes.

Sagitario

El ingreso del Sol en Tauro te pide ordenar tu rutina, priorizar tu salud y optimizar tu tiempo. Es momento de recuperar equilibrio físico y energético. Venus y Urano en Géminis impactan tus relaciones con cambios, encuentros y ajustes. No tomes los movimientos de forma personal; todo contribuye a alinearte con lo que realmente te conviene.

Capricornio

El Sol en Tauro reactiva tu creatividad y motivación. Es una etapa para disfrutar, crear y reconectar con lo que te inspira. Sin embargo, Venus y Urano en Géminis alteran tu rutina con cambios laborales o ajustes en tu día a día. Aunque no sea cómodo, adaptarte será clave para ganar libertad a largo plazo.

Acuario

La atención se dirige al hogar y la vida familiar. El Sol en Tauro te impulsa a cuidar tu espacio, tu estabilidad emocional y establecer límites saludables. Venus y Urano en Géminis despiertan tu creatividad y tu lado romántico. Es una combinación de calma interna y expresión externa: aprovéchala para crear y comunicar desde lo genuino.

Piscis

Esta semana favorece la comunicación y la organización de ideas. El Sol en Tauro te impulsa a negociar, escribir, aprender o planificar proyectos. Venus y Urano en Géminis traen movimiento en el entorno familiar: cambios o conversaciones relevantes. Adáptate a los ajustes sin perder tu sensibilidad; estás construyendo bases más firmes para tu futuro.

YC