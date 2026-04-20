El segundo sábado del Coachella estuvo marcado por más que la música de Justin Bieber en el escenario principal. Entre hits y momentos virales, fue The Strokes quien decidió llevar el evento hacia el terreno político y social.

La banda neoyorquina repitió el show que había ofrecido durante el primer fin de semana del festival; sin embargo, esta ocasión, sumo a un setlist plagado de éxitos algunos mensajes de protesta.

Lanzan mensajes de protesta

Todo ocurrió mientras los músicos interpretaban el tema "Oblivius", el último de su presentación. Y es que, mientras Julian Casablancas cantaba "¿De qué lado estás?", en las pantallas aparecieron fotografías de personajes presuntamente silenciados por el gobierno estadounidense debido a sus ideales políticos.

Entre las imágenes se encontraban la del activista Martin Luther King y los políticos sudamericanos Juan Torres (presidente de Bolivia), Salvador Allende (presidente de Chile) y Omar Torrijos (presidente de Panamá), quienes habrían sido eliminados durante el Plan Cóndor con aparente apoyo de la CIA (La Agencia Central de Inteligencia de EU).

Además, se pronunciaron en contra del racismo; incluso proyectaron un cartel con la frase "Somos racistas orgullosos", un gesto que muchos aseguraron iba dirigido contra el ICE y las recientes políticas de Trump.

La banda se pronuncia en contra de la guerra en Medio Oriente

Por si esto fuera poco, ya hacia el final de la canción mostraron algunos videos de los recientes bombardeos a las universidades de Gaza e Irán, mismos que han causado la muerte de al menos 70 personas (entre maestros y estudiantes).

La reacción del público no se hizo esperar, mientras los asistentes estallaron en gritos ; las redes sociales se dividieron. Algunos celebraron que la agrupación haya decidido alzar la voz, mientras que otros artistas prefirieron mantenerse en silencio. Y otro más aseguraron que solo se colgaron de un movimiento para obtener relevancia.

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