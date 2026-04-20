Auditorio Telmex: Cartelera del 20 al 26 de abril

Con los años, el Auditorio Telmex se ha consolidado como uno de los recintos más emblemáticos y queridos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, gracias a su constante compromiso por ofrecer espectáculos con la participación de artistas, celebridades y figuras del entretenimiento más importantes del momento.

Este espacio destaca principalmente por albergar conciertos, shows de comedia, eventos cinematográficos y todo tipo de presentaciones pensadas para que los tapatíos disfruten de una noche diferente y se desconecten, aunque sea por unas horas, del ritmo acelerado de la vida diaria.

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Con esto en mente, y considerando que abril está por llegar a su fin, el Auditorio Telmex prepara una serie de sorpresas ideales para aprovechar los últimos días del mes en compañía de buena música y grandes espectáculos.

Con una cartelera repleta de propuestas nacionales e internacionales, este escenario se convierte en el lugar perfecto para cantar, bailar y vivir experiencias inolvidables. Además, pensando en todos los gustos, esta semana la oferta incluye géneros que van desde el reguetón y el pop, hasta las baladas románticas y clásicos imperdibles.

Así que, si estás buscando algo divertido para hacer en la ciudad, a continuación te compartimos la cartelera completa de eventos para que elijas tu favorito y disfrutes una noche especial en el Auditorio Telmex.

Conciertos y eventos en el Auditorio Telmex del 20 al 26 de abril

El Malilla

Fecha: Jueves 23 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $650-$1 mil 380

El cantante mexicano de reguetón llega con sus éxitos más populares y un show cargado de energía urbana que promete poner a bailar a todo el público con sus temas más virales.

Raphael

Fecha: Viernes 24 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $500-$1 mil 400

El icónico intérprete español regresa a los escenarios con una presentación especial en la que repasará sus grandes clásicos, acompañado de su inconfundible voz y una producción elegante.

Kany García

Fecha: Sábado 25 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600-$3 mil 500

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La reconocida cantautora puertorriqueña ofrecerá una noche llena de emociones con sus baladas más exitosas y las canciones de su más reciente producción musical.

Ricardo Montaner

Fecha: Domingo 26 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 19:00 horas

Precio: $556-$8 mil 44

El cantante venezolano vuelve con un concierto romántico que reunirá sus más grandes éxitos, en una velada especial para sus seguidores y amantes de la música latina.

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