En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) se realizó este lunes el Panel: Incentivos Cinematográficos en: México, Portugal y España, encabezado por la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), Daniela Alatorre; el presidente del Instituto de Cine Audiovisual (ICA) de Portugal, Luis Chaby; el subdirector General de Promoción y Relaciones Internacionales del ICAA, Camilo Vazquez; y el director de FILMA Jalisco, Alejandro Tavares.

Durante la conferencia, Daniela Alatorre presentó el nuevo Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica y Audiovisual (EFICA) el cual tiene una bolsa total de 400 millones de pesos por año para apoyar producciones de hasta 30 por ciento del costo total de proyectos como largometrajes narrativos, documentales y de animación, series y miniseries o procesos de producción realizados en territorio mexicano.

"Lo que estamos buscando es que estos proyectos cumplan con una serie de requisitos que realmente garanticen que hay un beneficio importante nacional en términos de derrama", explicó la titular del Imcine.

Cifras del EFICA; apoyo gubernamental para la producción cinematográfica

El EFICA se realiza en un marco operativo tras el decreto publicado el pasado 30 de marzo de este 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con los lineamientos del estímulo, es decir, cuenta con el respaldo del Gobierno Federal y ya se encuentra actualmente activo en el país.

Para proyectos de producción de largometraje narrativo, de animación o por capítulo de serie, se requiere una inversión mínima de 40 millones de pesos.

Mientras que para proyectos de producción de largo documental o serie documental, la inversión mínima es de 20 millones de pesos, por su parte, para procesos, la inversión mínima es de 5 millones de pesos; además, se puede combinar con otros estímulos estatales, como es el caso de FILMA Jalisco.

"Este estímulo Federal se puede combinar con estímulos estatales como el que tiene FILMA Jalisco y como algunos Estados que empiezan a anunciar, como Morelos.

Eso lo que genera es realmente un atractivo enorme para venir a producir a México, pero no solamente para venir a producir producciones extranjeras grandes, sino también producciones nacionales que a lo mejor estaban yéndose a otros lugares a filmar, quedarnos con esas producciones, que se sigan produciendo aquí y fortalecer la industria" detalló.

Presentaicón del EFICA en el marco del FICG 41. EL INFORMADOR / J. Acosta

¿Cuándo abre la convocatoria EFICA?

Al respecto, Alejandro Tavares compartió que la convocatoria de FILMA Jalisco empezará a recibir proyectos a partir del próximo 2 de mayo a través de la página oficial en filma.jalisco.gob.mx.

Se trata de un programa de apoyo a producciones fílmicas y audiovisuales en el Estado; ofrece un reembolso (cash rebate) sobre el gasto ejercido en Jalisco una vez que se ha terminado de filmar, y también incentivos de coproducción internacional.

Además, cuenta con incentivos tradicionales como la reescritura de guión, carpeta, cortometraje, largometraje y festivales, la convocatoria busca aumentar la cantidad y calidad de proyectos audiovisuales realizados en el Estado y promover la exhibición a través de festivales locales.

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OB