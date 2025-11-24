Este lunes 24 de noviembre llega con una energía de renovación, decisiones importantes y cierres de ciclos. De acuerdo con Mhoni Vidente, los astros impulsan a varios signos del zodiaco a ordenar sus pensamientos, soltar cargas del pasado y avanzar con mayor seguridad en temas de amor, trabajo y dinero. La clave del día será escuchar la intuición y actuar con cautela.Este día se presenta ideal para resolver pendientes laborales. Podrías recibir una llamada o mensaje que te ayude a destrabar un asunto importante. En el amor, evita discusiones por temas sin importancia.La estabilidad comienza a llegar a tu vida, sobre todo en el tema financiero. Es un buen momento para organizar gastos y comenzar un plan de ahorro. En lo sentimental, una persona del pasado podría buscarte.Los astros te impulsan a tomar decisiones que habías estado posponiendo. En el trabajo podrían proponerte un nuevo proyecto. En el amor, es un buen día para hablar con honestidad.Este lunes llega con mucha sensibilidad, pero también con claridad mental. Es momento de cerrar ciclos y dejar atrás personas o situaciones que ya no te aportan. Cuida tu descanso.La energía de hoy favorece los temas profesionales. Puedes recibir reconocimiento o buenas noticias relacionadas con ascensos o cambios. En el amor, mantén los pies en la tierra.Es un buen día para ordenar, planear y poner en marcha ideas que habías dejado en pausa. Mhoni Vidente recomienda cuidar tu alimentación y evitar el estrés.Número de la suerte: 14 Color: AzulEl equilibrio regresa a tu vida poco a poco. Este lunes es ideal para resolver asuntos familiares. En el amor, podrías sentirte más conectado con tu pareja o con alguien especial.La semana inicia con energía intensa. Podrían llegar noticias relacionadas con dinero, pagos o deudas que por fin se acomodan. Confía en tu intuición.Este lunes marca el comienzo de una etapa de mayor claridad. Nuevas oportunidades laborales pueden aparecer. En el amor, es momento de dejar el orgullo y hablar desde el corazón.Número de la suerte: 09 Color: MoradoLa disciplina será tu gran aliada hoy. Es un buen momento para establecer metas claras y dejar de procrastinar. Cuida dolores de espalda o tensión muscular.Este día trae sorpresas inesperadas. Podrías recibir una noticia o invitación que cambie tu agenda. En lo sentimental, alguien se interesa más por ti de lo que imaginas.La intuición estará más fuerte que nunca. Es un buen día para tomar decisiones importantes relacionadas con el hogar o la familia. Evita confiar demasiado en personas nuevas.Mhoni Vidente señala que este lunes 24 de noviembre es ideal para comenzar la semana con orden, determinación y mente positiva. Los cambios que se decidan hoy podrán marcar el resto de los próximos días.Con información de Mhoni VidenteBB