Este lunes 24 de noviembre llega con una energía de renovación, decisiones importantes y cierres de ciclos. De acuerdo con Mhoni Vidente, los astros impulsan a varios signos del zodiaco a ordenar sus pensamientos, soltar cargas del pasado y avanzar con mayor seguridad en temas de amor, trabajo y dinero. La clave del día será escuchar la intuición y actuar con cautela.

Aries

Este día se presenta ideal para resolver pendientes laborales. Podrías recibir una llamada o mensaje que te ayude a destrabar un asunto importante. En el amor, evita discusiones por temas sin importancia.

Número de la suerte: 07

Color: Rojo

Tauro

La estabilidad comienza a llegar a tu vida, sobre todo en el tema financiero. Es un buen momento para organizar gastos y comenzar un plan de ahorro. En lo sentimental, una persona del pasado podría buscarte.

Número de la suerte: 11

Color: Verde

Géminis

Los astros te impulsan a tomar decisiones que habías estado posponiendo. En el trabajo podrían proponerte un nuevo proyecto. En el amor, es un buen día para hablar con honestidad.

Número de la suerte: 19

Color: Amarillo

Cáncer

Este lunes llega con mucha sensibilidad, pero también con claridad mental. Es momento de cerrar ciclos y dejar atrás personas o situaciones que ya no te aportan. Cuida tu descanso.

Número de la suerte: 03

Color: Blanco

Leo

La energía de hoy favorece los temas profesionales. Puedes recibir reconocimiento o buenas noticias relacionadas con ascensos o cambios. En el amor, mantén los pies en la tierra.

Número de la suerte: 21

Color: Dorado

Virgo

Es un buen día para ordenar, planear y poner en marcha ideas que habías dejado en pausa. Mhoni Vidente recomienda cuidar tu alimentación y evitar el estrés.

Número de la suerte: 14

Color: Azul

Libra

El equilibrio regresa a tu vida poco a poco. Este lunes es ideal para resolver asuntos familiares. En el amor, podrías sentirte más conectado con tu pareja o con alguien especial.

Número de la suerte: 06

Color: Rosa

Escorpio

La semana inicia con energía intensa. Podrían llegar noticias relacionadas con dinero, pagos o deudas que por fin se acomodan. Confía en tu intuición.

Número de la suerte: 17

Color: Negro

Sagitario

Este lunes marca el comienzo de una etapa de mayor claridad. Nuevas oportunidades laborales pueden aparecer. En el amor, es momento de dejar el orgullo y hablar desde el corazón.

Número de la suerte: 09

Color: Morado

Capricornio

La disciplina será tu gran aliada hoy. Es un buen momento para establecer metas claras y dejar de procrastinar. Cuida dolores de espalda o tensión muscular.

Número de la suerte: 04

Color: Gris

Acuario

Este día trae sorpresas inesperadas. Podrías recibir una noticia o invitación que cambie tu agenda. En lo sentimental, alguien se interesa más por ti de lo que imaginas.

Número de la suerte: 13

Color: Turquesa

Piscis

La intuición estará más fuerte que nunca. Es un buen día para tomar decisiones importantes relacionadas con el hogar o la familia. Evita confiar demasiado en personas nuevas.

Número de la suerte: 02

Color: Violeta

Mhoni Vidente señala que este lunes 24 de noviembre es ideal para comenzar la semana con orden, determinación y mente positiva. Los cambios que se decidan hoy podrán marcar el resto de los próximos días.

Con información de Mhoni Vidente

