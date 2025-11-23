Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 24 al 30 de noviembre

Aries

Para Aries, esta semana se convierte en un espacio perfecto para el reencuentro personal. Venus ingresará a Sagitario el 30 de noviembre y permanecerá ahí hasta el 24 de diciembre, lo que abrirá un ciclo de amor, romance, pasión y energía expansiva. Sin embargo, el trabajo principal es interno: verse al espejo con amor, hablarse bonito y reconocerse como un ser fuerte, valioso, único y luminoso.

Este ejercicio de afirmación emocional permitirá sanar caídas y vacíos del pasado mientras se reafirma la propia luz. Aries deberá escribirse una carta llena de amor propio, agradecimiento y reconocimiento por los avances logrados. Nadie tiene que verlo, es un diálogo íntimo entre el corazón y el espejo.

Además, es un período favorable para recibir respuestas importantes relacionadas con dinero, patrimonio y proyectos laborales. La prosperidad se mueve con fuerza y se abren caminos para emprender acciones nuevas que traerán estabilidad.

Tauro

Tauro transita una etapa de reencuentro consigo mismo. El Sol en Sagitario ayuda a marcar límites, honrar la propia esencia y liberarse de aquello o aquellos que ya no caben en su vida. Este periodo invita a valorarse profundamente, actuar con humildad y sostener la dignidad ante cualquier situación.

En lo espiritual, Tauro completa un círculo perfecto. Todo lo que visualiza con los ojos abiertos y los pies en la tierra empieza a manifestarse gracias a su compromiso y a su constancia.

En los próximos días se sentirán avances en el amor, la vida social, los proyectos laborales e incluso en la llegada de nuevas alegrías familiares. Hay viajes que ya no deben posponerse y un equilibrio emocional que finalmente comienza a asentarse. Algunas personas se alejarán, y será lo mejor: cada quien toma su camino, y la energía se limpia para que llegue lo nuevo.

Géminis

Para Géminis, la consigna es clara: guardar silencio sobre los planes personales. Esta no es la semana para platicar proyectos ni compartir ideas. Es mejor dejar que todo avance en silencio, que los resultados hablen solos y evitar chismes, envidias o comentarios innecesarios.

Los días 27 y 28 serán especialmente favorables. Se marca la posibilidad de un contrato, firma o acuerdo importante que traerá beneficios económicos a largo plazo y un gran respiro de tranquilidad.

En el hogar habrá armonía, una reunión familiar o un encuentro emocional que culminará de forma positiva. Si se trabaja de manera independiente, llega una propuesta interesante para ampliar ingresos y mejorar la estabilidad. Y si Géminis está por iniciar una relación, las estrellas anuncian un comienzo favorable y prometedor.

Cáncer

Cáncer experimenta una semana de sensibilidad, apertura emocional y claridad interior. Al quitarse el “antifaz”, como indican los astros, descubrirá verdades que necesitaba ver para avanzar. Aunque no todo lo que brilla es oro, su naturaleza amorosa y su capacidad para cuidar a otros también le atraerá amor puro y recíproco.

Profesionalmente, se avecinan buenas respuestas relacionadas con contratos, acuerdos y trámites importantes. Habrá bastante movimiento de papeles durante la semana, todo orientado a mejorar sus bases laborales.

Con el Sol en Sagitario hasta el 21 de diciembre, acompañado de Júpiter en Cáncer, Venus en Sagitario y Saturno directo, se activan tres llaves mágicas para que Cáncer avance con seguridad. Los días 26, 27 y 28 destacan por traer noticias favorables y oportunidades para fortalecer planes a largo plazo.

Leo

Leo deberá moverse con cautela. Esta semana es indispensable analizar cada paso antes de tomar decisiones relacionadas con el trabajo, los negocios o la economía. Es recomendable buscar asesorías profesionales y no dejarse dominar por la prisa o la necesidad.

Si se involucra a la familia en proyectos laborales, será esencial establecer acuerdos claros para que todo fluya sin confusiones.

Quienes trabajan por cuenta propia recibirán una propuesta que vale la pena considerar, pues generará ingresos adicionales que darán libertad y alivio financiero.

En el aspecto sentimental, si Leo está iniciando una relación o sintiendo un enamoramiento reciente, la energía indica que puede avanzar de manera positiva siempre y cuando confíe en su intuición y no se deje influenciar por la envidia o los comentarios ajenos.

Virgo

Virgo vive una semana de claridad y despertar interior. Está observando su entorno con mayor lucidez y comprendiendo que no todo lo que parece perfecto lo es realmente. Esta revelación no debe entristecerlo, sino fortalecer su capacidad para avanzar con amor propio y buena energía.

En lo profesional, llegan respuestas favorables relacionadas con papeles, acuerdos y contratos importantes. La semana estará llena de trámites significativos que abrirán puertas y brindarán estabilidad.

Con el Sol en Sagitario aún vigente, Virgo tiene la oportunidad de aprovechar este ciclo para organizar, avanzar y consolidar proyectos personales. La energía planetaria favorece la fortaleza emocional, el crecimiento material y la visión clara del futuro.

Libra

Para Libra llega una etapa de recompensas. Venus, tu planeta regente, ingresará a Sagitario del 30 de noviembre al 24 de diciembre, abriendo un periodo de logros económicos, acuerdos favorables y contactos importantes que impulsarán tu crecimiento. Todo lo sembrado en los últimos años comienza a dar frutos y solo necesitas extender la mano para recibirlos.

En materia profesional, llegarán propuestas valiosas por parte de personas que han observado tu trabajo y reconocen tu capacidad. Se abre un incremento en tus ingresos y un nuevo proyecto que fortalecerá tu estabilidad.

Días como el 25, 26 y 27 serán especialmente favorables para negociar, escuchar propuestas y pedir exactamente lo que mereces. Es una semana para confiar en tu visión y recordar que, cuando Libra quiere algo, encuentra la manera de lograrlo.

Escorpión

Escorpión atraviesa un periodo de crecimiento, aplausos y reconocimientos. Aunque recuerdos del pasado pueden remover emociones, es un buen momento para cerrar asuntos pendientes, expresar lo que no se dijo o liberar cargas internas a través de la escritura o la reflexión.

Los tránsitos actuales favorecen cambios importantes en tu hogar: mudanzas, remodelaciones o decisiones patrimoniales. Al equilibrar tu espacio personal, se activa también una claridad emocional que te ayuda a reorganizar prioridades.

Es una semana para analizar tu camino, equilibrar tiempos y recuperar libertad personal. También es buen momento para firmar documentos, acuerdos o contratos. Cambios físicos, mentales y espirituales te conducen hacia una versión más ligera y consciente de ti mismo.

Sagitario

Sagitario inicia su temporada solar con una energía poderosa y liberadora. Venus entrará en tu signo del 30 de noviembre al 24 de diciembre, otorgándote llaves para abrir ciclos nuevos, cerrar temas pendientes y reencontrarte con tu propia paz.

Tomaste decisiones que meditaste largamente y ahora es momento de ejecutarlas. La frase sagitariana que te define esta semana es clara: “Mi paz no es negociable”. Si algo requiere inversión económica para obtener tu libertad emocional o mental, los astros indican que valdrá la pena.

También se marca un reencuentro amoroso con alguien del pasado que regresa de forma inesperada. Para quienes ya están en una relación estable, la armonía permanece firme. Además, tendrás mayor inspiración para leer, escribir y replantear tus círculos íntimos desde lugares más seguros y auténticos.

Capricornio

Capricornio entra en una fase de avances contundentes. Saturno, tu regente, se pone directo el 27, dándote claridad, fuerza y un gran alivio después de un periodo de pruebas.

Una noticia económica importante llega para ayudarte a resolver pendientes, saldar deudas o estabilizar compromisos financieros. Este movimiento te permitirá respirar con tranquilidad y visualizar nuevos proyectos laborales.

Los astros te recuerdan una pregunta clave: ¿Qué dejaste de ser por encajar? Es tiempo de recuperar liderazgo, tomar decisiones firmes y abrir caminos que estaban detenidos. El panorama está lleno de luz y oportunidades reales para construir bases sólidas.

Acuario

Acuario continúa transformándose bajo la influencia de Plutón, que ha removido estructuras internas para llevarte a tu mejor versión. Aunque el proceso ha sido intenso, es señal de tu fuerza, creatividad y capacidad de actuar.

Esta semana, la instrucción es clara: pensar menos, sentir más y actuar de inmediato. Las propuestas que llegan tienen valor a corto, mediano y largo plazo, y pueden incluso abrirte las puertas hacia la independencia laboral.

También se marca un reencuentro emocional con alguien importante, oportunidad para sanar el pasado y liberar cargas. Aunque sueles escuchar y sostener a muchos, ahora es momento de enfocarte en tus metas y encauzar tu energía hacia tus propios logros.

Piscis

Piscis recibe una oleada de buena fortuna gracias a Júpiter —tu planeta— en Cáncer, combinado con el Sol y Venus en Sagitario, además de Saturno ya directo. Todos estos movimientos te impulsan a actuar sin dudar.

Tu naturaleza generosa suele colocarte en segundo plano, pero esta vez el universo te pide ponerte al frente. Te llenarás de motivación para iniciar proyectos nuevos, tomar decisiones firmes y avanzar con determinación.

Se marcan viajes, cambios de casa, remodelaciones y movimientos relacionados con bienes inmuebles. En el amor, se ve armonía si tienes pareja; si estás soltero, alguien tocará a las puertas de tu corazón. La buena fortuna está contigo y es momento de aprovecharla sin miedo.

Con información de Mizada Mohamed

MF