Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en diciembre

Diciembre llega con una carga energética especial: cierres de ciclo, renovación espiritual y oportunidades que solo se presentan una vez al año.

Según la astróloga Mhoni Vidente, cada signo contará con días cabalísticos en los que la vibración será más alta y la buena fortuna se manifestará en forma de dinero, amor, viajes, propuestas laborales o respuestas que llevaban tiempo esperando.

Estos días son considerados “portales de energía” en los que conviene tomar decisiones importantes, hacer rituales, iniciar proyectos o comprar boletos de lotería.

A continuación, te presentamos los días de la suerte de cada signo, según las revelaciones de Mhoni Vidente para el mes de diciembre.

Aries

Días de la suerte: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31

La energía del Sol y Urano te abre caminos, impulsa ascensos, viajes y siete golpes de suerte.

Tauro

Días de la suerte: 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31

Un mes estable y abundante, ideal para trámites, compras importantes y nuevos proyectos.

Géminis

Días de la suerte: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31

Tu magnetismo atraerá trabajo, amor y oportunidades. Gran mes para cerrar ciclos.

Cáncer

Días de la suerte: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31

El Ermitaño te ilumina con claridad emocional y decisiones firmes. Mes de introspección y recompensas.

Leo

Días de la suerte: 1, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31

El Emperador te da liderazgo para ascensos, negociaciones y reconocimientos.

Virgo

Días de la suerte: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31

El Mago te concede uno de los meses más favorables del año: desarrollo profesional y viajes.

Libra

Días de la suerte: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31

Mes ideal para cerrar asuntos pendientes, transformar tu imagen y abrirte al amor verdadero.

Escorpión

Días de la suerte: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31

Diciembre trae premios, oportunidades laborales y claridad emocional. Evita prestar dinero.

Sagitario

Días de la suerte: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30

La Torre te da doble suerte y celebraciones. Excelente momento para iniciar negocios.

Capricornio

Días de la suerte: 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31

Diciembre se convierte en un mes poderoso para contratos, finanzas y estabilidad.

Acuario

Días de la suerte: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27

La Rueda de la Fortuna trae éxito, ventas y dinero rápido. Momento ideal para resolver pendientes.

Piscis

Días de la suerte: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31

El Carruaje anuncia movimiento, resoluciones y nuevas propuestas antes de cerrar el año.

Con información de Mhoni Vidente

MF