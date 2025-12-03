Miércoles, 03 de Diciembre 2025

Mhoni Vidente: Estos son los días de la suerte para cada signo en diciembre

Según la astróloga Mhoni Vidente, cada signo contará con días cabalísticos en los que la vibración será más alta y la buena fortuna se manifestará

Por: Moisés Figueroa

Estos días son considerados “portales de energía” en los que conviene tomar decisiones importantes, hacer rituales, iniciar proyectos o comprar boletos de lotería. SUN / ARCHIVO

Diciembre llega con una carga energética especial: cierres de ciclo, renovación espiritual y oportunidades que solo se presentan una vez al año. 

Según la astróloga Mhoni Vidente, cada signo contará con días cabalísticos en los que la vibración será más alta y la buena fortuna se manifestará en forma de dinero, amor, viajes, propuestas laborales o respuestas que llevaban tiempo esperando.

Estos días son considerados “portales de energía” en los que conviene tomar decisiones importantes, hacer rituales, iniciar proyectos o comprar boletos de lotería.

A continuación, te presentamos los días de la suerte de cada signo, según las revelaciones de Mhoni Vidente para el mes de diciembre.

Aries

Días de la suerte: 1, 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 25, 30 y 31

La energía del Sol y Urano te abre caminos, impulsa ascensos, viajes y siete golpes de suerte.

Tauro

Días de la suerte: 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31

Un mes estable y abundante, ideal para trámites, compras importantes y nuevos proyectos.

Géminis

Días de la suerte: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31

Tu magnetismo atraerá trabajo, amor y oportunidades. Gran mes para cerrar ciclos.

Cáncer

Días de la suerte: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31

El Ermitaño te ilumina con claridad emocional y decisiones firmes. Mes de introspección y recompensas.

Leo

Días de la suerte: 1, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31

El Emperador te da liderazgo para ascensos, negociaciones y reconocimientos.

Virgo

Días de la suerte: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31

El Mago te concede uno de los meses más favorables del año: desarrollo profesional y viajes.

Libra

Días de la suerte: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31

Mes ideal para cerrar asuntos pendientes, transformar tu imagen y abrirte al amor verdadero.

Escorpión

Días de la suerte: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31

Diciembre trae premios, oportunidades laborales y claridad emocional. Evita prestar dinero.

Sagitario

Días de la suerte: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30

La Torre te da doble suerte y celebraciones. Excelente momento para iniciar negocios.

Capricornio

Días de la suerte: 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31

Diciembre se convierte en un mes poderoso para contratos, finanzas y estabilidad.

Acuario

Días de la suerte: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27

La Rueda de la Fortuna trae éxito, ventas y dinero rápido. Momento ideal para resolver pendientes.

Piscis

Días de la suerte: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31

El Carruaje anuncia movimiento, resoluciones y nuevas propuestas antes de cerrar el año.

Con información de Mhoni Vidente

