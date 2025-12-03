Conoce a Cassandra García, la nueva Miss México que apunta alto para 2026

Cassandra García Olea es el nombre de la actual Miss México 2025, y que representará a México en la 73.ª edición del certamen internacional Miss Mundo 2026, que se llevará a cabo en Botswana, país situado en el sur de África, donde candidatas de más de 100 países y territorios autónomos competirán por el título y la corona.

La coronación de García como Miss México tuvo lugar el 30 de noviembre de 2025, en el Auditorio Santiago de Monterrey, Nuevo León.

¿Quién es la nueva Miss México 2025?

Cassandra actualmente tiene 23 años, mide 1.80 y es originaria del estado del estado de Morelos, el cual representó en el certamen nacional. Su formación académica; se centró en estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, de la cual es licenciada, en la Universidad Internacional Uniter, y actualmente cursa un posgrado en Relaciones Mercantiles Internacionales.

Como parte de su experiencia profesional, además de su carrera como modelo, ha desempeñado cargos en el Senado de la República de México, como Senadora Juvenil, así como también Diputada Juvenil y Consejera Consultiva de la Comisión de la Juventud en Congreso del Estado de Morelos en 2023.

Proyecto social

Su proyecto social se enfoca en visibilizar, apoyar y concientizar la infancia con Labio y Paladar Hendido , y está inspirado en su propia experiencia de haber superado esa misma condición médica congénita con la que nació, luego de recibir una operación que le cambiaría la vida, motivo por el cual la llevó a comprometerse con causas sociales.

Instagram/missmexicoorg

“Una sonrisa sin barreras, porque una cicatriz no borra la belleza ¡la hace más fuerte!" palabras de Miss México que dio el Día Mundial del Labio y Paladar Hendido 23 de julio.

Su causa resulta ideal para el concurso, ya que el certamen de Miss Mundo está más enfocado en la "Belleza con Propósito" y causas sociales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

KR