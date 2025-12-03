¡Atención cinéfilos! Cinépolis arranca el mes con dos estrenos imperdibles. Este jueves 4 de diciembre llegan a la cartelera una electrizante nueva versión de un clásico del cine coreano —una mezcla explosiva de ciencia ficción, thriller y comedia negra— y un emotivo drama fantástico donde el amor desafía incluso las fronteras del más allá. Dos propuestas completamente distintas, pero igual de irresistibles, que no querrás dejar pasar.

Bugonia

Dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas raptan a la influyente directora de una importante corporación, seguros de que en realidad es una alienígena con un plan para aniquilar la Tierra. Se trata de una nueva versión de la película coreana Save the Green Planet.

Eternidad

En un más allá donde las almas disponen de siete días para decidir su destino eterno, Joan (Elizabeth Olsen) debe afrontar la tortuosa elección entre el hombre con quien ha vivido su vida (Miles Teller) y su amor de juventud (Callum Turner), fallecido prematuramente y que lleva décadas aguardando su llegada.

Otros estrenos de Cinépolis el 4 de diciembre

Five Nights At Freddy's 2

Código Venganza

Fue solo un accidente

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

SV