Entre el aroma a pino, el color rojo y luces por todas partes, Navidalia, el parque temático inspirado en la Navidad dio la bienvenida a los medios de comunicación para dar una muestra de las novedades que habrá en su sexta edición, en donde se destacó la aplicación de zonas en general por todo el recinto, la posibilidad de caminar entre el nacimiento y un puente que conecta con la presentación del Canticorum.

"Otra de las cosas importantes es que en Canticorum tiene también renovaciones en música, a algunas personas nuevas que se sumaron ahora al elenco que está (...) elementos más padres dentro de la misma escenografía y bueno, que sepan que mantenemos la esencia de tener villancicos de los más famosos, digamos, los más populares que conocemos nosotros en sus versiones corales, orquestales y sus idiomas originales, " detalló la directora del parque temático, Tania Cortés.

Este 2025 Navidalia espera recibir 100 mil asistentes los 23 días que se realizará el evento y de acuerdo con Cortés el parque tiene un cambio respecto a su contenido de un 20 y 30 por ciento respecto a sus ediciones anteriores.

Cabe destacar que Navidalia cuenta con accesibilidad para que las personas con discapacidad no se pierdan ninguna atracción, entre ellas la pista de hielo.

"Sí lo hay. Lo hacemos también, las rampas están hechas para que podamos subir las sillas de ruedas. Con mucho cuidado los hacemos (a las personas) que puedan entrar y pueden perfectamente estar en la pista de hielo," mencionó la directora.

Mundo nórdico

El recorrido comenzó en la parte más lejana y helada de la tierra, en el "Mundo Nórdico" donde la nieve cae sobre la gran cantidad de pinos vistiendolos con su característico abrigo blanco, mientras se escucha el sonido de los cuervos en cada paso.

Una de las novedades de esta sección es el talento humano, en donde habrá ninfas y diversos personajes que habitarán la nieve en compañía de los animatronicos, enormes figuras de trolls de más de dos metros de altura que parecen estar vivas.

Mundo europeo

Para poder pasar a otro mundo el "Europeo" se tiene que caminar por una túnel con paredes que giran con luces azules, justo para poder hacer un efecto de transportación hasta Europa.

La gran estrella de esta sección es el enorme árbol de Navidad de luces doradas, que para poder ver su punta se tiene que doblar un poco la cabeza, aquí es el punto de reunión de presentaciones musicales.

Además está rodeado de casitas con decoraciones navideñas en las que se pueden comprar regalos y comida típica de Europa.

Canticorum; un espectáculo lleno de música y luces

La Navidad pareciera no ser lo mismo sin villancicos, por ello en Navidalia la ambientación a través de la música es un elemento sumamente importante, es por ello que tras dejar el "Mundo Europeo" y caminar por un puente rumbo a las gradas, se puede disfrutar de una presentación de Canticorum, quienes interpretan los villancicos más reconocidos en un ambiente orquestal.

Detrás de los violines, las trompetas y los cantes, el escenario se convierte en un espectáculo de luces mientras la nieve cae sobre los asistentes.

Aunque el recorrido a medios no incluyó la "Posada Mexicana" y el "Mundo del Medio Oriente" debido a que el montaje del parque se encuentra al 96 por ciento, Navidalia también cuenta con estás secciones que la primera genera un homenaje las tradiciones mexicanas, con piñatas, faroles y una Gran Posada.

Mientras que en el "Mundo del Medio Oriente" se encuentra el nacimiento y representaciones de los Reyes Magos.

Navidalia abrirá sus puertas el próximo viernes 5 de diciembre de 2025, hasta el 30 del mismo mes, con horarios de domingo a jueves de 7:00 a 12:00 pm y viernes y sábado de 19:00 a 01:00 horas, la sede será será de nuevo el Parque Ávila Camacho, ubicado frente a Plaza Patria.

Precios de venta general de Navidalia

Los boletos para poder asistir a Navidalia pueden adquirirse a través de boletomovil.com y en taquillas del propio recinto, los precios son:

Boleto general niño (de 4 a 12 años): 390 pesos.

Boleto general adulto (mayor de 13 años): 790 pesos.

Boleto confort para niño (de 4 a 12 años): 920 pesos

Boleto confort para adulto (mayor de 13 años): mil 720 pesos.

MF