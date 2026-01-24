Sábado, 24 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 23 al 25 de enero

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 24 y 25 de enero de 2026.

  • Aries: Los colores favorables, naranja y blanco.
  • Tauro: Sus colores, azul y blanco.
  • Géminis: Los colores favorables, rojo y naranja.
  • Cáncer: Sus colores, amarillo y verde.
  • Leo: Sus colores son el rojo y el amarillo. 
  • Virgo: Sus colores favorales son el rosa y el naranja 
  • Libra: Sus colores favorables, naranja y azul.
  • Escorpión: Sus colores amarillo y verde. 
  • Sagitario: Sus colores blanco y negro.
  • Capricornio: Sus colores son azul fuerte y rojo. 
  • Acuario: Sus colores amarillo y rojo. 
  • Piscis: Sus colores rojo y blanco. 

Te recomendamos: Cuando la moda incomoda: menos tendencia, más sostenibilidad

Con información de Mhoni Vidente

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones