Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 24 y 25 de enero de 2026.

Aries: Los colores favorables, naranja y blanco.

Tauro: Sus colores, azul y blanco.

Géminis: Los colores favorables, rojo y naranja.

Cáncer: Sus colores, amarillo y verde.

Leo: Sus colores son el rojo y el amarillo.

Virgo: Sus colores favorales son el rosa y el naranja

Libra: Sus colores favorables, naranja y azul.

Escorpión: Sus colores amarillo y verde.

Sagitario: Sus colores blanco y negro.

Capricornio: Sus colores son azul fuerte y rojo.

Acuario: Sus colores amarillo y rojo.

Piscis: Sus colores rojo y blanco.

Con información de Mhoni Vidente

