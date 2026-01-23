Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 23 al 25 de enero

Aries

Entra en un fin de semana de acción, organización y renovación. Es momento de arreglar pendientes legales, pagar deudas y ordenar tanto la casa como la mente. Se recomienda una limpieza energética especial el viernes 23 de enero, día que será clave para cortar malas vibras y abrir caminos.

En lo económico, se vislumbra una propuesta laboral relacionada con el extranjero o con personas de fuera, además de mejoras en ingresos si se actúa con orden y disciplina. También es tiempo de sacar lo que ya no sirve del clóset y reorganizar espacios.

En el amor, Aries debe recordar que no siempre se queda uno con “el amor de su vida”, pero sí con quien le brinda estabilidad. Habrá convivencia social y fiestas, pero con moderación. Los números de la suerte son 03, 31 y 45, y los colores favorables, naranja y blanco.

Tauro

Se muestra algo preocupado sin razón de peso. El mensaje principal es relajarse y aceptar que no todo siempre saldrá como se planea. Es buen momento para pagar deudas, poner en orden la economía y empezar a pensar en formar un patrimonio.

La carta de la transformación marca cambios profundos en su vida. También se recomienda cuidar la salud, especialmente el peso, la retención de líquidos y el sistema digestivo. Se aproximan viajes en Semana Santa y posibles revisiones laborales importantes.

Tauro debe poner límites en el trabajo y dejar de gastar en cosas innecesarias. En el amor, aparecen oportunidades reales en los próximos días. Sus números mágicos son 13, 18 y 40, y sus colores, azul y blanco.

Géminis

Tendrá un fin de semana muy movido, con invitaciones, eventos, compromisos sociales y posibles propuestas laborales fuera de su ciudad. Su mejor día será el sábado 24 de enero. Es tiempo de planear viajes, cambios importantes y hasta la compra de un coche.

También es momento de invertir en su imagen, en su salud y en su bienestar personal. Las cartas indican que debe escribir tres deseos porque se cumplirán en este periodo.

Se recomienda cuidar traiciones de amistades y cerrar ciclos con amores del pasado. Los números de la suerte son 14, 22 y 25, y los colores favorables, rojo y naranja.

Cáncer

Entra en un periodo de reflexión y orden. Este fin de semana estará muy enfocado en la familia, celebraciones y en resolver asuntos legales, de papeles o trámites importantes.

Su mejor día es el domingo 25 de enero. Es clave que aprenda a dejarse ayudar y a no cargar solo con todos los problemas.

También debe cuidar su sistema hormonal y su salud en general. Se avecina un viaje para Semana Santa y una etapa de mayor estabilidad emocional. En lo económico, se aconseja no prestar dinero y administrar mejor los recursos. Sus números mágicos son 01, 10 y 29, y sus colores, amarillo y verde.

Leo

Se siente más optimista, con mayor claridad sobre lo que quiere para su vida. Es un buen fin de semana para arreglar papeles, pensar en viajes, vender cosas que ya no usa y recuperar dinero para invertirlo mejor.

También es momento de pagar deudas y cerrar pendientes. En el amor, el mensaje es claro: no rogar, no forzar y no vivir relaciones con ataduras.

Leo tendrá días sociales activos, con reuniones y salidas que le ayudarán a despejar la mente y renovar energías. Sus números mágicos son 04, 17 y 23.

Virgo

Aparece muy cercano a Aries en cuestiones de acuerdos, apoyo y compatibilidad, sobre todo en temas prácticos, laborales y también sentimentales.

Es un signo que en estos días estará ayudando a tomar decisiones importantes y a concretar planes que estaban en pausa.

Para Virgo, este cierre de mes trae claridad, orden y oportunidades de crecimiento si se mantiene disciplinado y enfocado. Sus números mágicos son 07, 21 y 39.

Libra

Vivirá un fin de semana especialmente activo, social y muy favorable en temas sentimentales. Habrá reuniones, fiestas, encuentros románticos y una energía muy intensa en el terreno del amor y la convivencia.

Para quienes tienen pareja, será un periodo de mucha cercanía; y para quienes están solteros, aparecerán oportunidades interesantes. También será momento de atender asuntos escolares, familiares y trámites pendientes. Su mejor día será el 24 de enero, jornada en la que además tendrá una racha excepcional en juegos de azar y golpes de suerte.

Sus números mágicos son 15, 24 y 30, y sus colores favorables, naranja y azul. Las cartas señalan estabilidad económica, nuevos comienzos en trabajo o negocio propio, posibilidad de viajes próximos y buena racha en trámites de papeles, pasaporte o asuntos legales.

Escorpión

Tendrá un fin de semana agradable, con reuniones familiares y un ambiente más relajado, aunque las cartas le piden pensar más en sí mismo y dejar de cargar con problemas ajenos. Es un momento ideal para planear un negocio propio, estudiar, capacitarse y abrir nuevas fuentes de ingresos.

También es una etapa para soltar relaciones o entornos tóxicos y no tomarse todo de manera personal. Su mejor día será el 24 de enero.

Sus números mágicos son 05, 11 y 19, y sus colores amarillo y verde. Se ve dinero extra, pago de deudas pendientes y avances en trámites de visa o pasaporte. Las cartas hablan de un aumento de poder personal, liderazgo, protección espiritual y cumplimiento de un deseo importante. Debe cuidar especialmente la salud de riñones y vías urinarias, además de descansar mejor.

Sagitario

Entra en una etapa de mayor conciencia y madurez. Está aprendiendo a elegir mejor sus batallas, a soltar rencores y a no mezclar dinero con relaciones personales, ya que eso le ha generado conflictos en el pasado.

Es un buen momento para cambiar de trabajo, iniciar un negocio, comprar vehículo o hacer movimientos importantes en su vida. Su mejor día será el 23 de enero.

Sus números mágicos son 08, 21 y 29, y sus colores blanco y negro. Las cartas indican soluciones a problemas que venían arrastrándose, crecimiento, avance y posibilidades reales de prosperidad, siempre y cuando deje de autosabotearse. También se recomienda cuidar la alimentación y evitar comer en exceso por las noches.

Capricornio

Vive un periodo de mayor madurez, pero debe cuidar no caer en soberbia ni en exceso de exposición, ya que eso atrae envidias y malas energías. Este fin de semana estará enfocado en resolver asuntos legales, pensar en nuevos proyectos, trámites de viaje y temas familiares. Es momento de invertir, estudiar y tomar decisiones sin darle tantas vueltas al pasado. Su mejor día será el 23 de enero.

Sus números mágicos son 17, 26 y 30, y sus colores azul fuerte y rojo. Las cartas indican llegada de dinero inesperado, invitaciones laborales o de negocios, regalos sorpresa y noticias importantes. También se recomienda hacer una limpieza energética y cuidar espalda baja y cintura.

Acuario

Entra oficialmente en su mejor etapa del año. Está en un ciclo de crecimiento, éxito, estabilidad económica y reconocimiento. Es tiempo de manifestar lo que quiere, ordenar su casa, recuperar lo que ha prestado y preparar viajes o cambios importantes.

También es una excelente etapa para firmar contratos, iniciar proyectos y atraer oportunidades poderosas. Su mejor día será el 25 de enero.

Sus números mágicos son 09, 12 y 27, y sus colores amarillo y rojo. Las cartas hablan de protección, liderazgo, ayuda de personas influyentes y avances en trámites legales o de migración. En el amor, debe buscar relaciones que sumen y no que resten. Tendrá un fin de semana muy activo en lo social y lo pasional.

Piscis

Cierra este periodo con una energía mucho más sensible, intuitiva y emocional. Es un signo que entra en días de reflexión, sanación y preparación para cambios importantes que vienen en los próximos meses.

Las cartas marcan necesidad de cuidar más la salud emocional, cerrar ciclos con personas del pasado y enfocarse en proyectos propios. También se ve apoyo espiritual, protección y oportunidades de crecimiento si se atreve a tomar decisiones que ha venido postergando.

Con información de Mhoni Vidente

