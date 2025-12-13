Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad.

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos.

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 y 14 de diciembre del 2025.

Aries: Rojo.

Tauro: Su color de abundancia es el azul.

Géminis: Verde.

Cáncer: Su color protector será el azul.

Leo: Rojo es su color protector.

Virgo: Su color es el blanco.

Libra: Su color es el amarillo.

Escorpión: Su color es el verde.

Sagitario: Su color es el naranja.

Capricornio: Rojo.

Acuario: Tu color es el azul.

Piscis: Tu color es el verde.

Con información de Mhoni Vidente

