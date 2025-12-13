Sábado, 13 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 12 al 14 de diciembre

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 13 y 14 de diciembre del 2025.

  • Aries: Rojo.
  • Tauro: Su color de abundancia es el azul.
  • Géminis: Verde.
  • Cáncer: Su color protector será el azul.
  • Leo: Rojo es su color protector. 
  • Virgo: Su color es el blanco. 
  • Libra: Su color es el amarillo. 
  • Escorpión:  Su color es el verde.
  • Sagitario: Su color es el naranja.
  • Capricornio: Rojo.
  • Acuario: Tu color es el azul.
  • Piscis: Tu color es el verde.

Te recomendamos: El regreso de un clásico: la mirada de Diego Amozurrutia en 'Doménica Montero'

Con información de Mhoni Vidente

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones