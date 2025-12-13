Lindsay Lohan sorprende al dar voz a Maggie Simpson en “Los Simpson”

Springfield atraviesa un momento inusual: Maggie Simpson rompió el silencio y lo hizo con una voz reconocida en Hollywood. La actriz Lindsay Lohan generó expectativa en redes sociales al compartir un adelanto del próximo episodio de Los Simpson, cuyo estreno está programado para este domingo a través de Fox.

La protagonista de Juego de gemelas da vida a la versión futura de Maggie, el personaje más joven de la familia amarilla y célebre por comunicarse casi exclusivamente con su chupón. Si bien la bebé ha pronunciado palabras en contadas ocasiones a lo largo de la serie, esta intervención representa un hecho destacado dentro de la narrativa del programa, al tratarse de una proyección del personaje en el futuro.

En el fragmento difundido por Lohan en su cuenta de Instagram apenas se revelan unos segundos de la escena. En ella, Bart —ya convertido en adolescente— anuncia que tomará el automóvil para ir a la escuela; sin embargo, Maggie, visiblemente nerviosa, lo confronta y logra que devuelva las llaves, dejando claro que su voz tendrá un papel decisivo en el episodio.

Lohan también compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto y escribió: "Qué sueño hecho realidad ser parte de esta familia icónica".

Catch me on #TheSimpsons this Sunday, December 14th at 8:30pm ET/7:30pm CT on@FOXTV pic.twitter.com/yXa6WX52sS — Lindsay Lohan (@lindsaylohan) December 13, 2025

Las reacciones de los usuarios fueron de celebración con comentarios como: "¡Esto es tan icónico! Definitivamente deberías hacer más actuación de voz, Lindsay", "¡Esto es lo mejor que le ha pasado a Los Simpson este año!", "Amo a Lindsay y siempre apoyaré su trabajo" y "¿Lindsay Lohan como Maggie? ¡Voy a verlo cuando se transmita!".

A lo largo de las temporadas, la serie ha mostrado distintos saltos temporales en los que Maggie aparece como una música reconocida o una exitosa ejecutiva; sin embargo, su voz en una etapa adulta había sido poco explorada hasta ahora.

Las otras voces de Maggie

Maggie ha tenido contadas intervenciones con voz. En Lisa's First Word, de la cuarta temporada, Elizabeth Taylor sorprendió al público al hacerla pronunciar una sola palabra: "Papá". Más tarde, James Earl Jones y Harry Shearer también le dieron voz al personaje en distintos episodios especiales de La Casa-Árbol del Horror.

Antes de eso, en Bart vs. Thanksgiving, episodio de la segunda temporada, Carol Kane había prestado su voz a Maggie en una secuencia de fantasía, aunque su participación no fue acreditada.

YC