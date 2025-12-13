El elenco de Friends honra la memoria de Matthew Perry con una colección de arte benéfica

Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Courteney Cox, el elenco de Friends, se reunieron para honrar la memoria de Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en la exitosa serie y que falleció en octubre de 2023 a los 54 años.

El homenaje se realizó de una manera especial: a través de la fundación de Perry se compartieron imágenes de los actores firmando obras de arte con fines benéficos. “El elenco se ha asociado con @soundwaves_art y el artista Tim Wakefield para una colección de obras de arte muy especial para esta temporada navideña”, se lee en la descripción del proyecto.

Las piezas fueron creadas a partir de las ondas sonoras del tema principal de Friends, las cuales el pintor transformó en diseños inspirados en cada uno de los personajes de la serie. Las ganancias se destinarán a organizaciones benéficas elegidas por los propios actores, con el objetivo de apoyar la prevención y el tratamiento de las adicciones.

De acuerdo con el sitio Soundwaves Art Foundation, las impresiones firmadas, de edición limitada, tienen un precio de 600 dólares, mientras que las versiones sin firma se venden en 100 dólares.

La muerte de Matthew Perry

Matthew Perry fue hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles, dentro de la bañera. Posteriormente, la oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que la causa de muerte fue un accidente provocado por los efectos agudos de la ketamina, un anestésico de acción rápida que, en dosis altas, puede causar intoxicación y alucinaciones.

El actor había hablado públicamente sobre el uso de ketamina como parte de su tratamiento contra la depresión; sin embargo, se comprobó que en el mes previo a su fallecimiento existió un abuso de la sustancia. El elenco de Friends intentó apoyarlo en su lucha contra las adicciones y, tras su muerte, reconocieron que se trató de una batalla compleja, pese a haber hecho todo lo que estuvo en sus manos para ayudarlo.

