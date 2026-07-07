Martes, 07 de Julio 2026

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Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo esta semana

La astróloga revela la carta del tarot que marcará el destino de cada signo durante esta semana

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Descubre qué arcano acompañará a tu signo y el mensaje que tiene para los próximos días. FACEBOOK / Mhoni Vidente.

Descubre qué arcano acompañará a tu signo y el mensaje que tiene para los próximos días. FACEBOOK / Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 6 al 10 de julio y, como parte de sus lecturas, reveló la carta del tarot que guiará a cada signo del zodiaco durante estos días. De acuerdo con la astróloga, cada arcano representa la energía predominante de la semana y ofrece consejos para afrontar retos en el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.

LEE: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 10 de julio

Las cartas elegidas para cada signo son:

  • Aries: El Emperador.
  • Tauro: El Mago.
  • Géminis: La Estrella.
  • Cáncer: El Carruaje.
  • Leo: As de Espadas.
  • Virgo: As de Oros.
  • Libra: La Rueda de la Fortuna.
  • Escorpión: La Templanza.
  • Sagitario: El Mundo.
  • Capricornio: El Loco.
  • Acuario: El Sol.
  • Piscis: El Diablo.

Según Mhoni Vidente, estas cartas simbolizan el tipo de energía que acompañará a cada signo durante la semana. Mientras algunos vivirán una etapa de prosperidad, liderazgo y crecimiento económico, otros tendrán la oportunidad de cerrar ciclos, sanar heridas emocionales o emprender nuevos proyectos que transformen su futuro.

LEE: Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo esta semana

La tarotista recomienda aprovechar la influencia de estos arcanos para tomar decisiones con mayor confianza, mantener una actitud positiva y estar atento a las oportunidades que puedan presentarse, ya que varios signos experimentarán cambios importantes en distintos aspectos de su vida.

SV

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