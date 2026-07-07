Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo esta semana

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la semana del 6 al 10 de julio y, como parte de sus lecturas, reveló la carta del tarot que guiará a cada signo del zodiaco durante estos días . De acuerdo con la astróloga, cada arcano representa la energía predominante de la semana y ofrece consejos para afrontar retos en el amor, el trabajo, la salud y las finanzas.

Las cartas elegidas para cada signo son:

Aries: El Emperador.

Tauro: El Mago.

Géminis: La Estrella.

Cáncer: El Carruaje.

Leo: As de Espadas.

Virgo: As de Oros.

Libra: La Rueda de la Fortuna.

Escorpión: La Templanza.

Sagitario: El Mundo.

Capricornio: El Loco.

Acuario: El Sol.

Piscis: El Diablo.

Según Mhoni Vidente, estas cartas simbolizan el tipo de energía que acompañará a cada signo durante la semana. Mientras algunos vivirán una etapa de prosperidad, liderazgo y crecimiento económico, otros tendrán la oportunidad de cerrar ciclos, sanar heridas emocionales o emprender nuevos proyectos que transformen su futuro.

La tarotista recomienda aprovechar la influencia de estos arcanos para tomar decisiones con mayor confianza , mantener una actitud positiva y estar atento a las oportunidades que puedan presentarse, ya que varios signos experimentarán cambios importantes en distintos aspectos de su vida.

SV