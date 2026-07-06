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Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo esta semana

Consulta cuáles son los números de la suerte para tu signo y aprovecha la energía positiva del 6 al 9 de julio

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Mhoni Vidente revela los números de la suerte que acompañarán a cada signo del zodiaco durante esta semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Mhoni Vidente revela los números de la suerte que acompañarán a cada signo del zodiaco durante esta semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para la semana del 6 al 9 de julio, un periodo que, de acuerdo con sus lecturas del tarot, estará marcado por oportunidades laborales, crecimiento económico, cambios personales y decisiones importantes para los doce signos del zodiaco. Además de sus consejos en temas de amor, salud y trabajo, la astróloga compartió los números de la suerte que podrían atraer la buena fortuna durante estos días.

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De acuerdo con la vidente, estos son los números de la suerte para cada signo del zodiaco durante la semana:

  • Aries: 02, 05 y 27.
  • Tauro: 03, 06 y 11.
  • Géminis: 09, 32 y 33.
  • Cáncer: 13 y 22.
  • Leo: 01, 24 y 28.
  • Virgo: 17, 26 y 31.
  • Libra: 23, 35 y 64.
  • Escorpión: 10, 20 y 34.
  • Sagitario: 07, 14 y 25.
  • Capricornio: 21, 30 y 56.
  • Acuario: 04, 09 y 12.
  • Piscis: 08, 15 y 30.

Según Mhoni Vidente, estos números estarán acompañados de una energía favorable para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos, mejorar las finanzas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el ámbito laboral y personal. La tarotista también recomienda mantener una actitud positiva y confiar en la intuición para sacar el máximo provecho de este periodo.

Las predicciones de la semana también anticipan movimientos importantes para varios signos en cuestiones de amor, salud y trabajo, por lo que invita a estar atento a las señales que puedan marcar el inicio de una nueva etapa de crecimiento y abundancia.

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