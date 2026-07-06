Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo esta semana

Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para la semana del 6 al 9 de julio, un periodo que, de acuerdo con sus lecturas del tarot, estará marcado por oportunidades laborales, crecimiento económico, cambios personales y decisiones importantes para los doce signos del zodiaco. Además de sus consejos en temas de amor, salud y trabajo, la astróloga compartió los números de la suerte que podrían atraer la buena fortuna durante estos días .

De acuerdo con la vidente, estos son los números de la suerte para cada signo del zodiaco durante la semana:

Aries: 02, 05 y 27.

Tauro: 03, 06 y 11.

Géminis: 09, 32 y 33.

Cáncer: 13 y 22.

Leo: 01, 24 y 28.

Virgo: 17, 26 y 31.

Libra: 23, 35 y 64.

Escorpión: 10, 20 y 34.

Sagitario: 07, 14 y 25.

Capricornio: 21, 30 y 56.

Acuario: 04, 09 y 12.

Piscis: 08, 15 y 30.

Según Mhoni Vidente, estos números estarán acompañados de una energía favorable para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos, mejorar las finanzas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el ámbito laboral y personal. La tarotista también recomienda mantener una actitud positiva y confiar en la intuición para sacar el máximo provecho de este periodo.

Las predicciones de la semana también anticipan movimientos importantes para varios signos en cuestiones de amor, salud y trabajo, por lo que invita a estar atento a las señales que puedan marcar el inicio de una nueva etapa de crecimiento y abundancia.

Sv