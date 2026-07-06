Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo esta semana

Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para la semana del 6 al 9 de julio, un periodo que, de acuerdo con sus lecturas del tarot, estará marcado por oportunidades laborales, crecimiento económico, cambios personales y decisiones importantes para los doce signos del zodiaco. Además de sus consejos en temas de amor, salud y trabajo, la astróloga compartió los números de la suerte que podrían atraer la buena fortuna durante estos días.De acuerdo con la vidente, estos son los números de la suerte para cada signo del zodiaco durante la semana:Según Mhoni Vidente, estos números estarán acompañados de una energía favorable para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos, mejorar las finanzas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el ámbito laboral y personal. La tarotista también recomienda mantener una actitud positiva y confiar en la intuición para sacar el máximo provecho de este periodo.Las predicciones de la semana también anticipan movimientos importantes para varios signos en cuestiones de amor, salud y trabajo, por lo que invita a estar atento a las señales que puedan marcar el inicio de una nueva etapa de crecimiento y abundancia.Sv