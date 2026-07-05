Domingo, 05 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 10 de julio

Descubre qué le deparan los astros a tu signo en amor, trabajo, salud y dinero, junto con sus números y colores de la suerte

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Los horóscopos de Mhoni Vidente para esta semana llegan cargados de advertencias, cambios importantes y oportunidades para crecer en lo laboral, amoroso y espiritual. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Los horóscopos de Mhoni Vidente para esta semana llegan cargados de advertencias, cambios importantes y oportunidades para crecer en lo laboral, amoroso y espiritual. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Aries

Esta semana será ideal para tomar decisiones que impulsen tu crecimiento personal y económico. Es momento de dejar atrás el estancamiento y asumir un papel de liderazgo, ya que podrían surgir oportunidades laborales con mejores condiciones y mayor estabilidad. No permitas que las opiniones ajenas frenen tus planes; concéntrate en avanzar y aprender de los errores del pasado para construir un futuro más sólido.

También será importante prestar atención a la salud, especialmente si has descuidado tu alimentación o el estrés. Evita los conflictos innecesarios y procura mantener la calma para no afectar tu bienestar. Además, habrá avances en asuntos académicos y una noticia positiva relacionada con la familia podría alegrarte durante la semana.

  • Carta del tarot: El Emperador
  • Mejor día: Miércoles
  • Números de la suerte: 02, 05 y 27
  • Colores: Rojo y azul

Tauro

La semana te invita a cerrar ciclos emocionales y dejar atrás resentimientos que ya no aportan nada a tu vida. En el ámbito profesional habrá posibilidades de asumir nuevos retos, incluso relacionados con la enseñanza, el servicio público o la capacitación. Si buscas un cambio laboral o deseas ampliar tus conocimientos, este será un momento favorable para hacerlo.

Tu crecimiento dependerá de la organización y de la confianza que deposites en tus capacidades. Evita compartir todos tus planes con quienes te rodean y cuida tu salud reduciendo el estrés y dedicando tiempo a la actividad física. También se prevén reuniones importantes y cambios en proyectos laborales que podrían beneficiarte.

  • Carta del tarot: El Mago
  • Mejor día: Jueves
  • Números de la suerte: 03, 06 y 11
  • Colores: Azul y verde

Géminis

Será una semana para recuperar la tranquilidad y dejar atrás personas o situaciones que han limitado tu crecimiento. Tendrás la oportunidad de destacar profesionalmente si mantienes una actitud positiva y confías en tus capacidades. Además, podrías recibir un reconocimiento económico o un incentivo que recompense tu esfuerzo.

En el plano personal será momento de aceptar que algunas etapas ya terminaron y enfocarte en nuevas oportunidades. También conviene cuidar la alimentación y atender molestias digestivas antes de que se compliquen. Evita confiar demasiado en personas del entorno laboral y aprovecha una posible invitación para viajar o despejar la mente.

  • Carta del tarot: La Estrella
  • Mejor día: Viernes
  • Números de la suerte: 09, 32 y 33
  • Colores: Naranja y blanco

Cáncer

Los próximos días traerán cambios importantes que favorecerán tu crecimiento económico y profesional. Será una etapa para dejar atrás los miedos y aprovechar nuevas oportunidades laborales o de negocios. Al estar en tu temporada de cumpleaños, sentirás mayor motivación para iniciar proyectos que fortalezcan tu patrimonio y tu bienestar.

En el aspecto sentimental llegarán momentos positivos, tanto para quienes buscan pareja como para quienes ya tienen una relación estable. No permitas que los comentarios negativos afecten tu ánimo y enfócate en tus metas. También habrá motivos para celebrar con la familia y podrías recibir un obsequio o una agradable sorpresa.

  • Carta del tarot: El Carruaje
  • Mejor día: Miércoles
  • Números de la suerte: 13 y 22
  • Colores: Blanco y azul

Leo

La semana será propicia para renovarte y dejar atrás todo aquello que ha frenado tu desarrollo. Es un buen momento para resolver asuntos legales, reorganizar tus prioridades y hacer los cambios necesarios para mejorar tu calidad de vida. En el trabajo habrá movimiento con nuevos proyectos y modificaciones dentro de la empresa que podrían abrirte oportunidades.

También será conveniente cuidar tus finanzas y administrar mejor el dinero que llegue, especialmente si recibes pagos pendientes. Mantén hábitos saludables, retoma el ejercicio y no temas aceptar el cariño de quienes desean acercarse a ti. Los viajes y la planeación de nuevos objetivos también ocuparán un lugar importante durante estos días.

  • Carta del tarot: As de Espadas
  • Mejor día: Miércoles
  • Números de la suerte: 01, 24 y 28
  • Colores: Rojo y naranja

Virgo

Esta será una semana de crecimiento económico y de oportunidades para consolidar proyectos importantes. Podrías resolver asuntos relacionados con propiedades, herencias o trámites oficiales que beneficiarán tu estabilidad. También será un periodo favorable para aceptar propuestas de negocio o nuevas responsabilidades laborales.

La clave estará en mantener la discreción respecto a tus logros y dejar atrás pensamientos negativos que solo retrasan tu avance. Aprovecha la energía positiva para reinventarte, fortalecer tu confianza y tomar decisiones que impulsen tus ingresos. Evita los préstamos innecesarios y administra tus recursos con prudencia.

  • Carta del tarot: As de Oros
  • Mejor día: No se menciona en el texto.
  • Números de la suerte: 17, 26 y 31
  • Colores: Rojo y amarillo

Libra

La fortuna comenzará a sonreírte durante esta semana, especialmente en el ámbito profesional. Será un buen momento para tomar decisiones importantes y confiar en tu capacidad para avanzar, ya que las oportunidades de crecimiento estarán a tu alcance. En el amor, conviene dejar atrás relaciones que no aportan estabilidad y abrir espacio para nuevas experiencias.

También llegarán noticias agradables y momentos de alegría con familiares y amigos. Lograrás ponerte al corriente con algunos compromisos económicos y podrías considerar un cambio de residencia o acercarte más a tus seres queridos. Mantén una actitud positiva y evita complicar de más tu vida sentimental.

  • Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna
  • Mejor día: Viernes
  • Números de la suerte: 23, 35 y 64
  • Colores: Azul y blanco

Escorpión

Será una semana para sanar tanto en el aspecto físico como emocional y dejar atrás situaciones que han consumido tu energía. El panorama económico comenzará a mejorar gracias a oportunidades relacionadas con negocios, ventas o proyectos que podrían generar ingresos importantes. Mantener una actitud positiva será clave para abrir nuevos caminos.

Procura resolver cuanto antes los conflictos familiares para recuperar la tranquilidad y evitar que afecten tu desempeño diario. También será un buen momento para concluir estudios, realizar mejoras en el hogar o comenzar a planear un negocio propio. Solo evita discusiones en el trabajo, especialmente a mitad de semana.

  • Carta del tarot: La Templanza
  • Mejor día: Miércoles
  • Números de la suerte: 10, 20 y 34
  • Colores: Amarillo y verde

Sagitario

La buena fortuna estará de tu lado y podrías recibir una propuesta para iniciar un negocio o emprender un proyecto que fortalezca tus finanzas. También será una etapa favorable para buscar nuevos horizontes, cambiar de empleo o incluso considerar mudarte a otra ciudad o país en busca de mejores oportunidades.

En el ámbito personal será importante aclarar tus sentimientos y no confundir la amistad con el amor. Además, lograrás saldar deudas pendientes y recuperar estabilidad económica. Habrá posibilidades de realizar un viaje en compañía de personas cercanas, mientras que cuidar la salud de un familiar será una de tus principales prioridades.

  • Carta del tarot: El Mundo
  • Mejor día: Jueves
  • Números de la suerte: 07, 14 y 25
  • Colores: Amarillo y rojo

Capricornio

La semana marcará el inicio de una etapa de renovación, en la que será fundamental dejar las dudas atrás y actuar para alcanzar tus objetivos. Buscar un nuevo empleo, viajar o ampliar tu círculo social te permitirá abrir puertas que antes parecían cerradas. La suerte estará de tu lado y favorecerá los cambios que decidas emprender.

También será un periodo para fortalecer los lazos familiares y apoyar a quienes más lo necesiten. Se vislumbran resultados favorables en asuntos legales, además de oportunidades para invertir en bienes raíces o recibir regalos inesperados que harán más agradables estos días.

  • Carta del tarot: El Loco
  • Mejor día: Miércoles
  • Números de la suerte: 21, 30 y 56
  • Colores: Verde y amarillo

Acuario

Los próximos días estarán marcados por el crecimiento personal y la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingresos. Si estás pensando en emprender o iniciar un proyecto propio, las condiciones serán favorables para hacerlo. Aunque algunos asuntos familiares puedan causarte preocupación, tendrás la fortaleza necesaria para salir adelante.

En el trabajo habrá nuevas responsabilidades y cambios que podrían traducirse en mejores ingresos. Además, recibirás una agradable sorpresa y la posibilidad de planear un viaje para las próximas semanas. Mantener hábitos saludables y aprovechar tu energía al máximo será fundamental para alcanzar tus metas.

  • Carta del tarot: El Sol
  • Mejor día: Viernes
  • Números de la suerte: 04, 09 y 12
  • Colores: Azul y blanco

Piscis

Será una semana para dejar atrás pensamientos negativos y enfrentar los problemas con determinación. El panorama laboral mejorará gracias a cambios importantes que impulsarán tu crecimiento, mientras que la abundancia comenzará a manifestarse tanto en el ámbito económico como en el sentimental. También será un buen momento para cerrar heridas y mirar hacia el futuro con optimismo.

Podrías recibir una noticia alentadora proveniente de lejos y vivir momentos de alegría junto a personas importantes para ti. Sin embargo, conviene actuar con prudencia y no creer todo lo que escuches, especialmente dentro de tu círculo cercano. Mantener la calma y confiar en tu intuición te ayudará a tomar las mejores decisiones.

  • Carta del tarot: El Diablo
  • Mejor día: No se menciona en el texto.
  • Números de la suerte: 08, 15 y 30
  • Colores: Amarillo y verde

SV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones