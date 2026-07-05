Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 10 de julio

Aries

Esta semana será ideal para tomar decisiones que impulsen tu crecimiento personal y económico. Es momento de dejar atrás el estancamiento y asumir un papel de liderazgo, ya que podrían surgir oportunidades laborales con mejores condiciones y mayor estabilidad. No permitas que las opiniones ajenas frenen tus planes; concéntrate en avanzar y aprender de los errores del pasado para construir un futuro más sólido.

También será importante prestar atención a la salud, especialmente si has descuidado tu alimentación o el estrés. Evita los conflictos innecesarios y procura mantener la calma para no afectar tu bienestar. Además, habrá avances en asuntos académicos y una noticia positiva relacionada con la familia podría alegrarte durante la semana.

Carta del tarot: El Emperador

Mejor día: Miércoles

Números de la suerte: 02, 05 y 27

Colores: Rojo y azul

Tauro

La semana te invita a cerrar ciclos emocionales y dejar atrás resentimientos que ya no aportan nada a tu vida. En el ámbito profesional habrá posibilidades de asumir nuevos retos, incluso relacionados con la enseñanza, el servicio público o la capacitación. Si buscas un cambio laboral o deseas ampliar tus conocimientos, este será un momento favorable para hacerlo.

Tu crecimiento dependerá de la organización y de la confianza que deposites en tus capacidades. Evita compartir todos tus planes con quienes te rodean y cuida tu salud reduciendo el estrés y dedicando tiempo a la actividad física. También se prevén reuniones importantes y cambios en proyectos laborales que podrían beneficiarte.

Carta del tarot: El Mago

Mejor día: Jueves

Números de la suerte: 03, 06 y 11

Colores: Azul y verde

Géminis

Será una semana para recuperar la tranquilidad y dejar atrás personas o situaciones que han limitado tu crecimiento. Tendrás la oportunidad de destacar profesionalmente si mantienes una actitud positiva y confías en tus capacidades. Además, podrías recibir un reconocimiento económico o un incentivo que recompense tu esfuerzo.

En el plano personal será momento de aceptar que algunas etapas ya terminaron y enfocarte en nuevas oportunidades. También conviene cuidar la alimentación y atender molestias digestivas antes de que se compliquen. Evita confiar demasiado en personas del entorno laboral y aprovecha una posible invitación para viajar o despejar la mente.

Carta del tarot: La Estrella

Mejor día: Viernes

Números de la suerte: 09, 32 y 33

Colores: Naranja y blanco

Cáncer

Los próximos días traerán cambios importantes que favorecerán tu crecimiento económico y profesional. Será una etapa para dejar atrás los miedos y aprovechar nuevas oportunidades laborales o de negocios. Al estar en tu temporada de cumpleaños, sentirás mayor motivación para iniciar proyectos que fortalezcan tu patrimonio y tu bienestar.

En el aspecto sentimental llegarán momentos positivos, tanto para quienes buscan pareja como para quienes ya tienen una relación estable. No permitas que los comentarios negativos afecten tu ánimo y enfócate en tus metas. También habrá motivos para celebrar con la familia y podrías recibir un obsequio o una agradable sorpresa.

Carta del tarot: El Carruaje

Mejor día: Miércoles

Números de la suerte: 13 y 22

Colores: Blanco y azul

Leo

La semana será propicia para renovarte y dejar atrás todo aquello que ha frenado tu desarrollo. Es un buen momento para resolver asuntos legales, reorganizar tus prioridades y hacer los cambios necesarios para mejorar tu calidad de vida. En el trabajo habrá movimiento con nuevos proyectos y modificaciones dentro de la empresa que podrían abrirte oportunidades.

También será conveniente cuidar tus finanzas y administrar mejor el dinero que llegue, especialmente si recibes pagos pendientes. Mantén hábitos saludables, retoma el ejercicio y no temas aceptar el cariño de quienes desean acercarse a ti. Los viajes y la planeación de nuevos objetivos también ocuparán un lugar importante durante estos días.

Carta del tarot: As de Espadas

Mejor día: Miércoles

Números de la suerte: 01, 24 y 28

Colores: Rojo y naranja

Virgo

Esta será una semana de crecimiento económico y de oportunidades para consolidar proyectos importantes. Podrías resolver asuntos relacionados con propiedades, herencias o trámites oficiales que beneficiarán tu estabilidad. También será un periodo favorable para aceptar propuestas de negocio o nuevas responsabilidades laborales.

La clave estará en mantener la discreción respecto a tus logros y dejar atrás pensamientos negativos que solo retrasan tu avance. Aprovecha la energía positiva para reinventarte, fortalecer tu confianza y tomar decisiones que impulsen tus ingresos. Evita los préstamos innecesarios y administra tus recursos con prudencia.

Carta del tarot: As de Oros

Mejor día: No se menciona en el texto.

Números de la suerte: 17, 26 y 31

Colores: Rojo y amarillo

Libra

La fortuna comenzará a sonreírte durante esta semana, especialmente en el ámbito profesional. Será un buen momento para tomar decisiones importantes y confiar en tu capacidad para avanzar, ya que las oportunidades de crecimiento estarán a tu alcance. En el amor, conviene dejar atrás relaciones que no aportan estabilidad y abrir espacio para nuevas experiencias.

También llegarán noticias agradables y momentos de alegría con familiares y amigos. Lograrás ponerte al corriente con algunos compromisos económicos y podrías considerar un cambio de residencia o acercarte más a tus seres queridos. Mantén una actitud positiva y evita complicar de más tu vida sentimental.

Carta del tarot: La Rueda de la Fortuna

Mejor día: Viernes

Números de la suerte: 23, 35 y 64

Colores: Azul y blanco

Escorpión

Será una semana para sanar tanto en el aspecto físico como emocional y dejar atrás situaciones que han consumido tu energía. El panorama económico comenzará a mejorar gracias a oportunidades relacionadas con negocios, ventas o proyectos que podrían generar ingresos importantes. Mantener una actitud positiva será clave para abrir nuevos caminos.

Procura resolver cuanto antes los conflictos familiares para recuperar la tranquilidad y evitar que afecten tu desempeño diario. También será un buen momento para concluir estudios, realizar mejoras en el hogar o comenzar a planear un negocio propio. Solo evita discusiones en el trabajo, especialmente a mitad de semana.

Carta del tarot: La Templanza

Mejor día: Miércoles

Números de la suerte: 10, 20 y 34

Colores: Amarillo y verde

Sagitario

La buena fortuna estará de tu lado y podrías recibir una propuesta para iniciar un negocio o emprender un proyecto que fortalezca tus finanzas. También será una etapa favorable para buscar nuevos horizontes, cambiar de empleo o incluso considerar mudarte a otra ciudad o país en busca de mejores oportunidades.

En el ámbito personal será importante aclarar tus sentimientos y no confundir la amistad con el amor. Además, lograrás saldar deudas pendientes y recuperar estabilidad económica. Habrá posibilidades de realizar un viaje en compañía de personas cercanas, mientras que cuidar la salud de un familiar será una de tus principales prioridades.

Carta del tarot: El Mundo

Mejor día: Jueves

Números de la suerte: 07, 14 y 25

Colores: Amarillo y rojo

Capricornio

La semana marcará el inicio de una etapa de renovación, en la que será fundamental dejar las dudas atrás y actuar para alcanzar tus objetivos. Buscar un nuevo empleo, viajar o ampliar tu círculo social te permitirá abrir puertas que antes parecían cerradas. La suerte estará de tu lado y favorecerá los cambios que decidas emprender.

También será un periodo para fortalecer los lazos familiares y apoyar a quienes más lo necesiten. Se vislumbran resultados favorables en asuntos legales, además de oportunidades para invertir en bienes raíces o recibir regalos inesperados que harán más agradables estos días.

Carta del tarot: El Loco

Mejor día: Miércoles

Números de la suerte: 21, 30 y 56

Colores: Verde y amarillo

Acuario

Los próximos días estarán marcados por el crecimiento personal y la posibilidad de generar nuevas fuentes de ingresos. Si estás pensando en emprender o iniciar un proyecto propio, las condiciones serán favorables para hacerlo. Aunque algunos asuntos familiares puedan causarte preocupación, tendrás la fortaleza necesaria para salir adelante.

En el trabajo habrá nuevas responsabilidades y cambios que podrían traducirse en mejores ingresos. Además, recibirás una agradable sorpresa y la posibilidad de planear un viaje para las próximas semanas. Mantener hábitos saludables y aprovechar tu energía al máximo será fundamental para alcanzar tus metas.

Carta del tarot: El Sol

Mejor día: Viernes

Números de la suerte: 04, 09 y 12

Colores: Azul y blanco

Piscis

Será una semana para dejar atrás pensamientos negativos y enfrentar los problemas con determinación. El panorama laboral mejorará gracias a cambios importantes que impulsarán tu crecimiento, mientras que la abundancia comenzará a manifestarse tanto en el ámbito económico como en el sentimental. También será un buen momento para cerrar heridas y mirar hacia el futuro con optimismo.

Podrías recibir una noticia alentadora proveniente de lejos y vivir momentos de alegría junto a personas importantes para ti. Sin embargo, conviene actuar con prudencia y no creer todo lo que escuches, especialmente dentro de tu círculo cercano. Mantener la calma y confiar en tu intuición te ayudará a tomar las mejores decisiones.

Carta del tarot: El Diablo

Mejor día: No se menciona en el texto.

Números de la suerte: 08, 15 y 30

Colores: Amarillo y verde

SV