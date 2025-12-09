Fallece Jesús Alberto González; ¿de qué murió 'El Cometa Show'?

El cómico regiomontano Jesús Alberto González, mejor conocido como El Cometa Show, falleció la tarde del lunes, según dio a conocer Mike Salazar, anfitrión de Zona de Desmadre, programa que se transmite por internet y en cuyos espacios el comediante solía participar.

"Hoy despedimos a un grande. El Cometa Show no solo hizo reír a muchos, también dejó una huella en quienes lo conocimos y se ganó al público de Zona de Desmadre. Gracias por tu alegría, tu autenticidad y por cada momento que iluminaste con tu talento. Descansa en paz, mi amigo Cometa. Tu luz y tu risa vivirán siempre en nosotros. Vuela alto como el cometa que fuiste.

Mike Salazar", escribió en su perfil de Instagram.

El Cometa Show desarrolló su carrera en centros de espectáculos del norte del país, pero fueron las redes sociales las que lo proyectaron a nivel nacional e internacional. Su humor se basaba en irreverencias y situaciones cotidianas, que expresaba con su característico estilo norteño.

La noticia de su fallecimiento sorprendió a sus seguidores y compañeros, pues El Cometa Show tenía apenas 40 años de edad y recientemente promocionaba su espectáculo para la temporada de posadas. Hasta el momento, no se han hecho públicas las causas de su muerte.

¿Quién era El Cometa Show?

El Cometa nació en 1985 en Monterrey y era hijo del también comediante Jesús González “Chis Chas”, quien, como él, creó un personaje basado en el estereotipo norteño y llegó a alternar con figuras como Eulalio González “Piporro”, Eleazar García “Chelelo” y María Elena Velasco “La India María”.

Su rutina de chistes para adultos en formato de stand-up le dio notoriedad, y su estatura se convirtió en un rasgo distintivo que llevó a que también se le conociera como “el comediante más grande de México”.

A pesar de que en su comedia solía recrear situaciones cotidianas, El Cometa mantuvo su vida personal fuera del ojo público. Se sabe que le sobreviven tres hijos menores, y en ocasiones compartió momentos familiares en sus redes sociales.

