Tres décadas después de irrumpir en la escena musical con su estilo oscuro y melódico, The Rasmus sigue demostrando que su espíritu sigue intacto. La banda finlandesa celebra 30 años de carrera con el lanzamiento de su nuevo disco Weirdo y una extensa gira mundial del mismo nombre que, para alegría de sus seguidores latinoamericanos, culminará en México con tres conciertos: Guadalajara (10 de diciembre en el Auditorio Telmex), Monterrey (12 de diciembre en el Auditorio Banamex) y Ciudad de México (13 de diciembre en el Velódromo Olímpico).

En entrevista con EL INFORMADOR, Lauri Ylönen, vocalista y fundador de la agrupación, compartió detalles sobre este nuevo capítulo, su vínculo con el público mexicano y los desafíos que han enfrentado a lo largo de tres décadas de trayectoria.

“La primera vez que vinimos a México fue en 2003, y es difícil decir cuál es la razón por la que tuvimos tanto éxito. Creo que son muchas cosas, pero nuestra banda es bastante accesible. Estuvimos en la Ciudad de México cinco días y la gente tenía facilidad para acercarse, para saludarnos. Nos sintieron como amigos”, recordó con entusiasmo.

El músico atribuye esta conexión a una mezcla de cercanía emocional y contraste cultural. “Venimos de una cultura muy diferente. Finlandia es fría, nevada, y creo que eso también les da un toque emocionante a los mexicanos, porque nos ven como algo exótico. Cada vez que vamos pensamos: ‘Sí, vamos a probar esas comidas picantes’. Me encanta todo lo diferente que hay allá”, afirmó.

Weirdo: un himno a la autenticidad

El álbum Weirdo, lanzado el pasado 12 de septiembre, representa un manifiesto sobre la individualidad y la diferencia, temas que han acompañado a The Rasmus desde sus inicios. “El disco celebra ser diferente y ser tu yo único”, explicó Ylönen. “Estamos en contra de que todos quieran verse iguales, usar la misma ropa y hacer lo mismo. Se vuelve realmente aburrido. Weirdo trata sobre amar a las personas que son únicas, que no encajan en moldes”.

El título refleja el mensaje de la banda... “En cierto modo, Weirdo es un homenaje a nosotros mismos y a nuestros fans, porque ser raro, ser distinto, es lo que siempre nos ha mantenido vivos”.

Aunque el vocalista evita calificarlo como su mejor trabajo, reconoce que el álbum representa un punto de madurez. “Al menos ahora lo parece. Es difícil decirlo, porque cada disco forma parte de nuestra historia. A veces las canciones no son las mejores, pero todas son importantes, son como un diario. Y cuando miro hacia atrás, veo un viaje muy largo, con mucho por descubrir”, reflexionó.

El legado de The Rasmus se sostiene en canciones icónicas como “In the Shadows”, lanzada hace más de 20 años, un tema que aún hoy sigue siendo la puerta de entrada para nuevas generaciones. “Mucha gente piensa que esa es nuestra única canción, y luego descubren todo lo demás. Se sorprenden al ver cuántos álbumes tenemos”, contó entre risas.

Entre sombras y luz

A lo largo de su historia, la banda ha atravesado momentos difíciles, especialmente tras la salida de su guitarrista fundador Pauli Rantasalmi. “Antes de que Emppu Suhonen se uniera, prácticamente rompimos la banda”, confesó Ylönen. “Fue una época complicada. Pensamos en parar y hasta consideré hacer un disco en solitario. Pero Pauli ya se estaba alejando. No le gustaba mucho estar de gira, y para este trabajo necesitas amar el escenario, las entrevistas, el contacto con la gente”.

La llegada de Suhonen revitalizó al grupo. “Emppu trajo una nueva energía y muchas ideas. Le encanta tocar, improvisar y canta conmigo en varias canciones. Incluso en el nuevo álbum participa en dos temas. Es genial tenerla”, agregó.

Esa renovación creativa se refleja en el sonido de Weirdo, donde The Rasmus vuelve a combinar el dramatismo del rock alternativo con letras introspectivas y una visión más luminosa. “Cada disco marca una etapa distinta. Este es un recordatorio de que seguimos aquí, más fuertes, más libres y sin miedo a ser diferentes”.

“In the Shadows”: canción eterna

Hablar de The Rasmus es hablar inevitablemente de “In the Shadows”, tema que marcó un antes y un después en su carrera. Ylönen recuerda su origen con una mezcla de sorpresa y cariño. “Fue una de esas canciones que surgen casi por accidente. Estábamos haciendo una prueba de sonido en Finlandia, improvisando algo, y nació de manera espontánea. A veces me inspiro mucho estando de gira; vivo la música las 24 horas del día. Ese estilo de vida, los conciertos, los fans, los hoteles… todo eso alimenta mi creatividad”.

El músico confiesa que también necesita pausas. “Cuando vuelvo a casa, simplemente desconecto. El verano pasado, por ejemplo, no hice casi nada de música. Me dediqué a mi jardín, a plantar, cortar el césped, pintar. Es bueno tener algo más que la música”, contó.

Cabe señalar que entre las canciones más queridas por los fans se encuentra “Stranger”, tema que, aunque menos popular en listas, mantiene un lugar especial en su repertorio. “Es maravilloso cuando una canción puede hacerte sentir triste y feliz al mismo tiempo. Es una sensación hermosa”, confesó Ylönen. “Personalmente me pasa lo mismo con ‘Perfect Day’ de Lou Reed. ‘Stranger’ es un tema soñador, sobre esa sensación de estar flotando por la vida, abierto a que cualquier cosa pueda pasar. Es ese tipo de atmósfera mágica”.

De Finlandia para el mundo

A lo largo de los años, The Rasmus ha conquistado corazones que han mostrado un profundo interés por su cultura. “Sé que muchos fans en México han aprendido algo de finlandés gracias a nosotros, y eso es increíble. Incluso conocemos personas que se han mudado a Finlandia. Hace poco una chica me contó que vino solo para ver si algún día me encontraba por la calle… y 15 años después me presentó a su esposo y a sus hijos. Fue muy gracioso”, relató el cantante.

Ylönen se muestra orgulloso de sus raíces. “Finlandia es un país pequeño, pero muy especial. Tenemos mucha música, mucha naturaleza… aquí hay de todo. ¿Qué más necesitas?”, expresó con una sonrisa.

Con una trayectoria que combina melancolía nórdica y energía rockera, The Rasmus se prepara para cerrar su tour mundial Weirdo en un país que considera su segunda casa. “Cada vez que volvemos a México sentimos que regresamos a un lugar donde somos comprendidos y queridos. Esa conexión no se rompe”, finalizó Ylönen.

Rock finlandés

La noche del miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 21:00 horas, el escenario del Auditorio Telmex se convertirá en el epicentro de una tormenta eléctrica: The Rasmus traerá a México el poder de su Weirdo Tour 2025, una descarga de rock oscuro, atmósferas intensas y energía desbordada.

