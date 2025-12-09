Nueva York volvió a convertirse, el día de hoy, 8 de diciembre, en un punto de peregrinación para los seguidores de John Lennon, cuando cientos de personas se reunieron en Strawberry Fields, la emblemática esquina de Central Park, para rendir homenaje al ex Beatle en el 45 aniversario de su asesinato. Entre flores, velas, fotografías y acordes que resisten el paso del tiempo, la ciudad recordó al músico británico cuyo mensaje de amor, paz y rebeldía continúa vigente.

El frío intenso -con temperaturas de hasta -2 grados- no impidió la llegada de visitantes de todas las edades. Como cada año, músicos espontáneos interpretaron temas del cuarteto de Liverpool y de la carrera solista de Lennon, creando una atmósfera de comunión que muchos describen como un ritual colectivo que se renueva década tras década.

“Él significó el mundo para mí”, comenta Cathy, una asistente habitual que desde hace años acude al lugar cada 8 de diciembre. Para ella, Lennon representaba un ideal de empatía y rebeldía pacífica: “Nos enseñó a preocuparnos por los demás y a no juzgar. ¿Por qué elegir la violencia cuando puedes elegir el amor?”. Confiesa que seguir visitando Strawberry Fields le provoca emociones contradictorias: consuelo por compartir el recuerdo con otros, y tristeza por una pérdida que, dice, “aún no logra aceptar”.

Las voces no dejan de unirse cuando suenan clásicos como “I Should Have Known Better”, mientras niños y adultos rodean el famoso mosaico “Imagine”, a unos pasos del edificio Dakota, donde Lennon recibió los disparos de Mark Chapman la noche del 8 de diciembre de 1980. Chapman continúa en prisión, y su más reciente solicitud de libertad condicional fue negada este mismo año.

Entre los músicos que participan año con año en este homenaje está Jeff, un tecladista neoyorquino que recuerda perfectamente la noche del asesinato. “Era lunes, había fútbol, y la noticia explotó por televisión. Al día siguiente, cientos de miles de personas vinieron aquí. Ese fue el primer memorial”, relata mientras intenta calentarse las manos.

“El mundo perdió a un artista irrepetible”, afirma. “Creo que a él no le gustaría nada de lo que estamos viendo hoy”. Jeff toca no solo en el aniversario de la muerte de Lennon, sino también cada 8 de octubre, día de su cumpleaños.

Mientras los homenajes se multiplican en la Gran Manzana, 2025 ha marcado también un año de renacimiento para el legado del músico. El lanzamiento de “Anthology 4”, la cuarta entrega de la colección oficial de los Beatles, ha devuelto al público material inédito grabado entre 1994 y 1995, cuando Paul, George y Ringo revisitaron su historia y procesos creativos.

El regreso también ha sido cinematográfico: documentales como “One to One: John & Yoko”, presentado en el DOC NYC, y “Borrowed Time: Lennon’s Last Decade”, estrenado este año, ofrecen una mirada profunda a sus últimos años, explorando su vida en Nueva York, su activismo y los proyectos que quedaron truncos por su muerte. Retratos que reafirman la vigencia de Lennon y la fuerza de un mito que, para muchos, sigue más vivo que nunca.

