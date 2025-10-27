Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 28 al 31 de octubre

Esta semana, las cartas del tarot traen mensajes poderosos para cada signo del zodiaco.

Mhoni Vidente nos revela qué energía predominará en estos días y cómo podemos aprovechar la suerte, los cambios y las oportunidades que el universo pone en nuestro camino.

Prepárate para descubrir qué te depara tu carta y cómo alinear tus decisiones con la buena fortuna.

Aries

La carta del Mago te recuerda que la suerte está de tu lado. No temas hacer los cambios que tanto deseas, solo avanza con precaución y revisa bien cada paso. Si lo haces, el éxito estará en tus manos. Esta semana podrías recibir una invitación a un evento importante donde conocerás personas influyentes que te abrirán puertas en el ámbito profesional.

Tauro

El As de Oros te anuncia un periodo de prosperidad y crecimiento, sobre todo en lo laboral. Es momento de dar grandes pasos y, si estás pensando en trabajar en el extranjero, hazlo, será una buena decisión. Tendrás una semana llena de trabajo y compromisos, así que organiza bien tu tiempo. Recuerda que invertir en ti mismo siempre vale la pena, especialmente si estás considerando un cambio en tu imagen o bienestar.

Géminis

La carta del Sol te ilumina y te impulsa a crecer en lo personal. Si has estado enfrentando un problema, sal a caminar y deja que el sol toque tu rostro; te ayudará a aclarar la mente y atraer pensamientos positivos. A veces tu dualidad te hace dudar, pero esta energía te dará firmeza y brillo. Aprovecha para poner en orden tus finanzas y evitar gastos innecesarios.

Cáncer

La carta de La Torre señala una semana con energía intensa y algo de estrés, especialmente en lo laboral o académico. Mantén la calma desde temprano y deja que las cosas fluyan. Si lo haces, todo saldrá mejor de lo que imaginas. Es una buena semana para trámites de pasaporte o viajes, y también para celebrar con la familia.

Leo

Con la Rueda de la Fortuna girando a tu favor, estás en un momento de avance. No te rindas y sigue con tus planes, porque pronto se concretarán. Evita dar importancia a lo que no lo merece y confía en tu fuerza interior, que es enorme. Llegan buenas noticias, nuevos proyectos y oportunidades de viaje que te llenarán de entusiasmo.

Virgo

La carta de La Templanza te invita a mantener la calma y no estar siempre a la defensiva. Si te tomas las cosas con serenidad, podrás resolver todo lo que se presente. Sé discreto con tus planes y metas, ya que no todos los que te rodean tienen buenas intenciones.

Libra

El Diablo te anuncia una racha de suerte y prosperidad, incluso podrías ganar dinero extra. Sin embargo, evita contarle a todos tus buenas noticias para proteger tu energía. Cuídate también de personas que puedan tener envidia o malas intenciones; lo mejor es cerrar ciclos y dejar el pasado atrás.

Escorpión

La carta de La Estrella llega justo en tu temporada, lo que multiplica tu buena suerte y eleva tus energías. Te esperan días muy positivos, con sorpresas agradables y un regalo inesperado que te llenará de alegría. Planeas un viaje, solo procura no excederte en los gastos.

Sagitario

El Loco marca un momento ideal para poner en marcha tus proyectos. La suerte te acompaña, pero asegúrate de informarte bien antes de hacer compras o inversiones importantes para evitar fraudes o malas decisiones.

Capricornio

Con El Mundo como guía, es tiempo de priorizar tu felicidad y no detenerte por la opinión de los demás. Si algunas personas no te acompañan en tu camino, déjalas ir y sigue adelante con tus planes. También se acercan viajes y momentos divertidos que te recargarán de energía.

Acuario

El Carruaje te anima a tomar las riendas de tu vida y enfocarte en ti. Deja de preocuparte tanto por quienes solo absorben tu energía o se aprovechan de tu bondad. Rompe con lo que te hace daño y abre paso a una etapa más plena y auténtica.

Piscis

La carta del Emperador te impulsa a tomar el control y aceptar oportunidades que te hagan crecer. Es momento de asumir un mejor puesto o buscar proyectos que te generen más estabilidad y reconocimiento. Tu energía se renueva y brillarás sin límites. Si viajas o visitas familiares, disfruta, pero evita involucrarte en chismes o comentarios innecesarios.

Con información Mhoni Vidente

