Lunes, 27 de Octubre 2025

Entretenimiento |

Conoce los estrenos de Netflix del 27 de octubre al 2 de noviembre

Netflix despide octubre con múltiples estrenos que garantizan diversión y emociones para celebrar, maratonear y pasarla bien con toda la familia 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La plataforma ofrece películas, series y documentales que se adaptan a todos los gustos. Pixabay

Aunque el mes está próximo a terminar, Netflix aún tiene mucho que ofrecer, pues esta última semana de octubre la plataforma se prepara para recibir algunos de los estrenos más esperados. A continuación, te compartimos cuáles son.

Desde drama y romance hasta terror y comedia, Netflix siempre tiene algo ideal para ti, ya que mes con mes la plataforma se renueva agregando nuevos contenidos que se adaptan para no dejar a nadie fuera, sin importar cuál sea su género favorito.

Y es ahora, días antes de Halloween y Día de Muertos, que el servicio de streaming estrenará nuevas películas y series perfectas para disfrutar la temporada “spooky”, ya sea por tu cuenta o acompañado de tu familia y amigos.

Así que, si aún no tienes plan para este 31 de octubre, aquí te presentamos los estrenos de esta semana en Netflix.

PELÍCULAS

  • Maldita suerte (29 de octubre)

SERIES

  • La agente encubierta (27 de octubre)
  • Naturaleza de pesadilla: Lost in the Jungle (28 de octubre)
  • Mo Amer: Wild World (28 de octubre)
  • Los dueños del juego (29 de octubre)
  • The Witcher (30 de octubre)
  • Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30 de octubre)
  • Son of a Donkey (30 de octubre)
  • El imperio de Ámsterdam (30 de octubre)
  • Respira (31 de octubre)

DOCUMENTALES

  • Babo: La historia de Haftbefehl (28 de octubre)
  • Aileen: La reina de las asesinas en serie (30 de octubre)

Con esto, Netflix demuestra su capacidad para innovar y mantener a su audiencia interesada, adaptándose a cada temporada y tendencia de entretenimiento. Atrévete a descubrir los nuevos contenidos, puede que alguno se convierta en tu favorito. 

