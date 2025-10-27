Fiestas de Octubre rinden homenaje a Marco Antonio Muñiz, "El Lujo" de México

Marco Antonio Muñiz, "El Lujo" de México, fue homenajeado a lo grande este lunes en las Fiestas de Octubre, en un concierto que honró su inmenso legado musical, sus canciones que han trascendido épocas, y la figura misma del ídolo tapatío que con su vida ha puesto en alto el nombre de Jalisco y México en el mundo.

El homenaje estuvo encabezado por las presencias de Mijares, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, Los Miranda, Rondalla Motivos, y Miriam Solis, quienes reconocieron a Muñiz, el peso y la influencia que este tuvo en sus respectivas trayectorias, y cómo la historia de la música en México no puede entenderse sin él. También estuvo presente la familia del cantante, en las voces de Rodolfo Muñiz y Antonio Carlos Muñiz, sobrino e hijo del cantante quienes agradecieron al público por el amor desmedido a Muñiz. Uno de los grandes momentos de la noche se dio con la aparición inesperada de Jorge "El Coque" Muñiz, que bajó del escenario y convivió con el público. Otro momento que robó aplausos fue el de Mijares y "El Coque" cantando juntos.

Gente de todas las edades, desde jóvenes hasta adultos mayores, hicieron presencia en el Foro Principal, convocados para cantar los grandes éxitos que han trascendido generaciones. "A mí me gusta Marco Antonio Muñiz desde que estaba jovencito", compartió Sebastián Ponce, de 75 años, acompañado de su hijo. "Yo noviaba con su música, le dediqué sus canciones a mi esposa, que en paz descanse. Es un idolazo". La señora Marta, de 69 años, dijo que no había manera alguna de que se perdiera este evento. "Qué bonito que le hagan este homenaje, es uno de los cantantes más importantes de Jalisco, y sus canciones son clásicos. Ya no se hace ni se escucha música así ".

Por medio de los artistas invitados, la música de Muñiz adquirió un aire distinto, cercano a la gente, como testigo de que sus canciones siguen tan vigentes como lo fueron hace décadas. Mijares, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, los jóvenes integrantes del conjunto Los Miranda y el ensamble sinfónico de Eduardo Magallanes, con la música de la Orquesta de la Ópera de Jalisco. Cada uno aportó su toque, brillo y esencia a los versos inmarcesibles de "El Lujo". Los clásicos del maestro no pudieron faltar, entre los que destacaron "Morenita mía", "A la orilla del mar", "Amo esta tierra", "Celoso" y "Escándalo". "Este es un homenaje al hombre que le enseñó a México a cantar de amor y romanticismo", dijo Manuel Mijares. "El verdadero lujo esta en su legado".

Por medio de una grabación, el maestro Marco Antonio Muñiz agradeció por el reconocimiento, y rememoró lo que ha sido su vida, desde sus juventudes en Mexicaltzingo, cuando Guadalajara era otra, hasta la leyenda viva que es hoy, y lo que vendrá después. "Por amor, desde Jalisco, hasta donde la sintonía de la música nos permita llegar ".

MF