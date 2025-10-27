Conciertos Guadalajara: Cartelera del 27 de octubre al 2 de noviembre

El mes está por terminar y qué mejor que hacerlo acompañado de los artistas del momento, ya que esta semana, del 27 de octubre al 2 de noviembre, Guadalajara vibrará al ritmo de la música con la llegada de algunos de los shows más impresionantes que se alojarán en la Perla Tapatía.

Desde el pop y el rock, hasta las orquestas y el regional mexicano, en la capital jalisciense siempre encontrarás todos los géneros y estilos musicales en cualquiera de sus rincones , pues más allá de un atractivo turístico, la ciudad se ha consolidado como uno de los terrenos más especiales para la música en vivo del país.

Sus múltiples escenarios, recintos y estadios han hecho que la Perla de Occidente sea el sitio ideal para que importantes músicos, tanto nacionales como internacionales, decidan incluirla en sus giras y eventos .

No importa realmente cuándo decidas visitar esta urbe, cualquier día del año encontrarás un evento que logre captar tu atención, así que si esta semana aún no tienes un plan y estás pensando en hacer algo acompañado de tu familia y amigos, a continuación te presentamos todos los espectáculos que podrás disfrutar esta última semana de octubre.

Cartelera completa de conciertos en Guadalajara

El martes 28 de octubre, Carlos Vives se presentará en el Auditorio Benito Juárez, dentro del marco de las Fiestas de Octubre , a partir de las 20:00 horas.

Un día después, el miércoles 29 de octubre, los fanáticos del cine y la música podrán disfrutar de “El extraño mundo de Jack” con orquesta sinfónica, en el Teatro Diana a las 19:00 horas.

El viernes 31 de octubre llegará cargado de talento con dos grandes presentaciones: Pimpinela en la Arena Guadalajara a las 21:00 horas, y Intocable en el Auditorio Benito Juárez, también como parte de las Fiestas de Octubre, a las 20:00 horas.

Para cerrar con ritmo, el sábado 1 de noviembre, Bad Gyal encenderá el escenario del Auditorio Benito Juárez a las 20:00 horas, y el domingo 2 de noviembre, María José pondrá el broche final con su show en el mismo recinto y horario.

Con estas presentaciones, la tierra del mariachi y del tequila se sigue posicionando como una de las urbes preferidas del público y los artistas, debido a su amplia variedad de espectáculos y a su innegable trabajo como promotora de arte y cultura.

