Funcionaria de Puerto Vallarta admite en show de Franco Escamilla no saber qué hace en su trabajo

Una funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, identificada como Natalia Montaño Ruelas, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un momento inesperado durante un espectáculo del comediante Franco Escamilla, donde confesó entre risas que no tiene claro cuál es su función en el cargo que ocupa, además de “pasársela bien”.

El hecho ocurrió durante el show “1995” que Escamilla presentó en Tepic, Nayarit, el pasado 27 de septiembre de 2025. Durante la interacción con el público, el comediante conversó con Montaño Ruelas, de 30 años, quien explicó que en su encargo en el Ayuntamiento “me la paso bien”.

Al ser cuestionada sobre su descripción laboral, la funcionaria mencionó que toma mucho y que se la pasa “comiendo, cenando y desayunando”.

Incluso reconoció que no sabía qué decía su gafete de trabajo. Ante esto, Escamilla bromeó: “No creo que tu descripción laboral diga: ‘Natalia, se la pasa de pu.. madr…’”.

Las declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, ante lo cual Montaño Ruelas respondió este domingo en sus cuentas oficiales, dirigiéndose a “los sentidos y atacantes”, y asegurando que a un show de comedia “se va a relajarse”.

“En el trabajo se ejercen responsabilidades. Cada cosa en su sitio”, escribió la funcionaria, acompañando su mensaje con una fotografía en la que aparece abrazando a Franco Escamilla tras la presentación en Nayarit.

MF