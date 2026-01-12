Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 13 al 18 de enero

Mhoni Vidente revela cuáles son las cartas del tarot que acompañarán a cada signo zodiacal durante la semana del 13 al 18 de enero, un periodo clave para cerrar ciclos, iniciar proyectos y tomar determinaciones que no pueden seguir postergándose.

Las cartas del tarot funcionan como una guía simbólica que permite comprender mejor los procesos personales, emocionales y profesionales que atraviesa cada signo. Algunas energías impulsan el crecimiento y la abundancia, mientras que otras invitan a hacer pausas, corregir rumbos o soltar lo que ya no tiene sentido en nuestra vida.

A continuación, te compartimos cuál es la carta mágica del tarot para cada signo y el mensaje que trae para estos días.

Aries

La carta de El Ermitaño marca una etapa de reflexión profunda y análisis interior. Esta semana es ideal para detenerte, observar y replantear tu rumbo. No es momento de correr, sino de pensar con claridad antes de tomar decisiones importantes. El Ermitaño te guía hacia un nuevo comienzo desde la madurez y la sabiduría.

Tauro

El As de Bastos anuncia fuerza, iniciativa y poder de acción. Esta carta indica que tienes en tus manos la oportunidad de iniciar algo importante, especialmente en temas laborales o personales. El As de Bastos te impulsa a liderar, a creer en ti y a tomar decisiones firmes sin miedo.

Géminis

La carta de El Mundo señala cierres de ciclo, logros y expansión. Esta semana marca una etapa de consolidación y crecimiento. El Mundo te invita a reconocer lo que ya conquistaste y a prepararte para una nueva etapa con mayor proyección y estabilidad.

Cáncer

El Mago es la carta del poder personal y la manifestación. Esta semana tendrás la capacidad de convertir ideas en realidades si actúas con enfoque y determinación. El Mago te recuerda que tienes todas las herramientas necesarias para avanzar y abrir nuevos caminos.

Leo

La carta de La Rueda de la Fortuna habla de cambios positivos, giros inesperados y nuevas oportunidades. Esta semana los acontecimientos pueden moverse rápidamente a tu favor si sabes adaptarte. La Rueda de la Fortuna te pide confiar en los ciclos de la vida y aprovechar lo que llega.

Virgo

El Diablo revela ataduras, tentaciones o situaciones que necesitan ser enfrentadas con honestidad. Esta semana es ideal para reconocer qué te está limitando y liberarte de patrones negativos. El Diablo no llega para castigarte, sino para mostrarte lo que debes transformar.

Libra

La carta de La Templanza habla de equilibrio, moderación y armonía. Esta semana deberás avanzar con calma, sin extremos ni decisiones impulsivas. La Templanza te recuerda que todo se logra mejor cuando se actúa con paciencia y serenidad.

Escorpión

El As de Oros es una carta de prosperidad, nuevas oportunidades y comienzos sólidos. Esta semana se abren puertas en lo económico o en proyectos importantes. El As de Oros indica que lo que inicies ahora puede darte estabilidad a largo plazo.

Sagitario

La carta de El Sol es una de las más positivas del tarot. Representa éxito, claridad, alegría y abundancia. Esta semana brillas con luz propia y todo lo que emprendas puede tener excelentes resultados. El Sol te invita a disfrutar tus logros y a avanzar con confianza.

Capricornio

La Estrella simboliza esperanza, renovación y fe en el futuro. Esta semana se presenta como un periodo de sanación emocional y claridad mental. La Estrella te recuerda que, incluso después de momentos difíciles, siempre vuelve a nacer la ilusión y la confianza.

Acuario

La carta de La Torre anuncia cambios repentinos, sacudidas necesarias y rupturas con lo que ya no sirve. Aunque puede sentirse incómodo, este proceso es indispensable para reconstruir tu vida sobre bases más auténticas. La Torre derriba lo falso para que puedas empezar de nuevo.

Piscis

El Carruaje representa avance, determinación y victoria. Esta semana es ideal para tomar el control de tu rumbo y no permitir que las dudas te detengan. El Carruaje te impulsa a seguir adelante con firmeza, incluso si el camino exige esfuerzo extra.

Con información de Mhoni Vidente

