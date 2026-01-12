León te invita a tu feria

Música, cultura, entretenimiento para toda la familia y experiencias que se anidan en el corazón. Todo lo anterior y mucho más lo podrás encontrar en la Feria de León, cuya edición 2026 arrancó el pasado 9 de enero y concluirá el próximo 4 de febrero. El evento se realiza en las instalaciones del Recinto Ferial y Planetario de Explora.

La ciudad guanajuatense se ha convertido en un referente para quienes buscan el viaje perfecto para iniciar el año. Combinando múltiples opciones de hospedaje con una amplia baraja de entretenimiento, es perfecta para quienes desean una aventura en solitario o en compañía de la familia.

Si bien el teatro del pueblo (en este caso llamado Foro de la Gente) suele ser el principal imán de la fiesta, hay diversas actividades que vale la pena disfrutar. Y es que dentro de los eventos más destacados que se puede encontrar al interior de la feria se pueden contar:

Foro del Lago

Un ring que se enciende para desplegar uno de los deportes más populares de México: La Lucha Libre. En el cuadrilátero también se expondrán combates de box, redondeando una experiencia llena de adrenalina.

Solareon

El Soraleon es una experiencia que combina luz, música y sonido para honrar los 450 años de la ciudad de León. Se puede disfrutar todos los días de la feria a partir de las 17:30 horas, con un show de DJ para cerrar cada jornada.

Quantum, Illusion On Ice

Para los amantes de los espectáculos sobre hielo, este evento fusiona la acrobacia, el arte visual que permite crear un ambiente tan envolvente como mágico.

Foro de la Gente

Dentro de los espectáculos que se podrán disfrutar en el Foro de la Gente se cuentan:

DLD (17 de enero).

Los Ángeles Azules (22 de enero).

Kinky (24 de enero).

Tiesto (30 de enero).

Moenia (31 de enero).

Zoé (4 de febrero).

En la página de la Feria (https://feriadeleon.mx/) podrás encontrar horarios y costo de entrada para los eventos.

Palenque

Punto de encuentro para la música tradicional, regional e incluso las tendencias que imponen moda, el Palenque de León es la primer gran cita para muchos artistas en el naciente 2026.

Dentro de su cartelera de artistas podemos encontrar a:

Carlos Rivera (16 de enero).

Julión Álvarez (17 de enero).

Pancho Barraza (18 de enero).

Carín León (22 de enero).

Yuridia (26 de enero).

Cristian Nodal (29 de enero).

Edén Muñoz (2 de febrero).

Puedes encontrar boletos en https://palenqueferiadeleon.com/.

MF