Actor de Mi pobre angelito es acusado penalmente en California

El actor que interpretó a uno de los temidos “Bandidos Mojados” en la saga Mi pobre angelito enfrenta actualmente un proceso legal, tras ser señalado por una presunta solicitud de servicios de prostitución.

De acuerdo con un reporte del portal TMZ, Daniel Stern fue acusado penalmente en el estado de California, luego de que autoridades lo vincularan con un intento de contratar a una acompañante dentro de un hotel.

El caso se originó a partir de una citación emitida el mes pasado y, en días recientes, evolucionó hasta convertirse en una causa formal impulsada por la fiscalía local.

Según la misma fuente, el actor no fue detenido en el momento del incidente. En su lugar, se le impuso una sanción económica y se le giró una orden para comparecer ante las autoridades. No obstante, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura optó posteriormente por proceder con la presentación oficial de cargos.

La audiencia fue programada para la mañana de este martes 13 de enero, pero no se espera que el actor acuda personalmente. Su abogado podría comparecer en su representación.

Hasta ahora, Daniel Stern no ha emitido una declaración pública sobre el caso. Medios locales señalaron que su equipo fue contactado para conocer su postura, pero no han respondido.

Stern es reconocido por interpretar a Marv en la cinta protagonizada por Macaulay Culkin, papel que lo convirtió en un rostro familiar del cine de los años noventa.

