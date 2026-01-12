Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 12 al 18 de enero

Aries

Para Aries, la semana se presenta con ideas innovadoras, determinaciones audaces y giros inesperados que aportan claridad y estrategia. El clima astral te anima a romper inercias y avanzar con decisión en proyectos compartidos. La influencia acuariana potencia el trabajo en equipo, las conexiones y el liderazgo, mientras Marte refuerza tu franqueza y determinación.

Puede surgir una propuesta sorpresiva gracias a un grupo o recomendación. Aunque las finanzas se muestran variables, hacia el cierre de la semana aparece una señal favorable. En el plano afectivo, te atrae alguien fuera de tus esquemas habituales; si estás en pareja, los diálogos sobre independencia y espacio fortalecen el vínculo.

Tauro

Tauro, el Sol en Capricornio te impulsa a definir asuntos concretos relacionados con estudios, viajes o proyección profesional. Esta semana se consolida un compromiso laboral que brinda seguridad. En lo financiero, se destraba un pago pendiente.

En el amor, Venus en Acuario te orienta hacia vínculos más livianos, menos rutinarios y más estimulantes, devolviéndote frescura y disfrute. En el plano económico, un avance se afianza y te aporta tranquilidad.

Géminis

Géminis, la semana abre procesos de cambio interno y decisiones relevantes en materia económica. En el trabajo, se redefine una idea vinculada a un proyecto o equipo, con resultados positivos para ti. En lo financiero, se revisa un acuerdo que puede mejorar tus condiciones y ampliar tus recursos.

En el amor, Venus en Acuario favorece diálogos profundos que disipan tensiones y abren caminos nuevos.

Cáncer

Cáncer, los vínculos afectivos cobran protagonismo. Venus en Acuario te invita a flexibilizar expectativas y a permitir una dinámica más genuina y sincera. Se gesta un entendimiento que mejora la comunicación con alguien especial.

En el ámbito laboral, se concreta una alianza o colaboración beneficiosa. En lo económico, logras ordenar gastos y cerrar un compromiso financiero pendiente.

Leo

Leo, la semana demanda orden, disciplina y responsabilidad en el trabajo. Un tema que llevaba tiempo estancado finalmente se resuelve. En lo económico, se presenta un ajuste favorable que trae alivio y te permite planificar mejor.

Venus activando tu área de pareja propicia encuentros estimulantes, reconciliaciones o nuevas conexiones. El amor se vuelve una fuente de fortalecimiento para lazos significativos.

Virgo

Virgo, la creatividad y los proyectos personales ganan impulso. En el trabajo o en los estudios surge una oportunidad para exhibir tus capacidades y talentos. En el terreno económico aparece una ocasión valiosa que te permite avanzar con mayor seguridad.

En el amor, Venus en Acuario facilita acuerdos claros y conversaciones que aportan seriedad y madurez al vínculo.

Libra

Libra, el foco de la semana se dirige al hogar y a la familia. En el trabajo o en los estudios se producen cambios que resultan favorables. En lo financiero, se anuncia una estabilidad sostenida y se aclara un pago o inversión pendiente.

El amor mejora notablemente: Venus, tu regente, al ingresar en Acuario activa tu área romántica, trayendo encuentros, creatividad y una chispa renovada que devuelve ilusión y esperanza.

Escorpio

Escorpio, la comunicación se vuelve central. En el ámbito laboral se concreta una reunión o negociación clave. En lo económico, recibes noticias alentadoras y se revisa un contrato con posibilidades de mejora.

En el amor, disminuyen los desacuerdos. Venus en Acuario te impulsa a expresarte con honestidad y a soltar tensiones acumuladas, abriendo un espacio de comprensión que fortalece la relación.

Sagitario

Sagitario, la semana te orienta a atender ingresos, estabilidad y decisiones prácticas. En el trabajo surge una oportunidad para mejorar tu posición o renegociar condiciones. Se activa un movimiento económico que refuerza tu sensación de seguridad.

En el plano afectivo, Venus en Acuario favorece encuentros espontáneos y conversaciones fluidas. Puede reactivarse una conexión del pasado o conocida que te inspira, te llena de alegría y despierta tu entusiasmo.

Capricornio

Capricornio, el Sol continúa iluminando tu signo y te coloca en un momento de visibilidad y avance profesional. Progresas con firmeza y recibes reconocimiento. Algunos deciden retomar o fortalecer su independencia laboral y económica.

El trabajo funciona como refugio frente a asuntos familiares o afectivos que resultan difíciles de enfrentar. En lo económico llega un ajuste favorable.

En el amor, la tensión entre Venus y Júpiter recuerda la importancia del equilibrio: no todo es ceder o complacer. En pareja, se requiere reciprocidad; si estás soltero, tu madurez y seguridad resultan especialmente atractivas.

Acuario

Acuario, la semana inicia con un tono introspectivo hasta que Venus ingresa en tu signo el día 17, despertando magnetismo, claridad emocional y nuevas opciones sentimentales. Se activa una energía que atrae vínculos significativos y afecto auténtico.

En el trabajo se resuelve un tema pendiente. En lo económico, organizas gastos y aparece una oportunidad inesperada. Una propuesta sorpresiva merece toda tu atención.

Piscis

Piscis, la semana se mueve entre amistades, proyectos grupales y decisiones profesionales. Llegan oportunidades importantes a través de contactos clave; el universo pone en tu camino a alguien que impulsa tu progreso y estabilidad.

En el amor, Venus en Acuario te invita a observar tus emociones con mayor distancia y a elegir desde la calma. No decidas desde la carencia, sino desde la claridad, la coherencia y la verdad.

YC