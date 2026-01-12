Lunes, 12 de Enero 2026

Yolanda Andrade reapareció junto a Julio César Chávez para aclarar su estado de salud

Chávez aparece acompañado de Andrade, su madre y otros familiares, y lanza un reclamo directo a quienes han difundido versiones alarmistas

El ex campeón aseguró que la conductora se encuentra bien, bromeó sobre su condición y celebró poder verla activa y de buen ánimo. ESPECIAL.

Yolanda Andrade reapareció públicamente en un video difundido en redes sociales junto al exboxeador Julio César Chávez, lo que puso fin a las especulaciones sobre su estado de salud y la convirtió nuevamente en tendencia. La grabación, realizada en Sinaloa, se viralizó rápidamente.

En el mensaje, Chávez aparece acompañado de Andrade, su madre y otros familiares, y lanza un reclamo directo a quienes han difundido versiones alarmistas. El ex campeón aseguró que la conductora se encuentra bien, bromeó sobre su condición y celebró poder verla activa y de buen ánimo.

Por su parte, Yolanda Andrade habló con naturalidad, agradeció el apoyo y, sin entrar en detalles médicos, desestimó los rumores. Con su característico humor, envió saludos, pidió no generar preocupación innecesaria y compartió comentarios ligeros sobre su estancia en Sinaloa.

La presentadora había estado en el centro de la conversación pública debido a su ausencia intermitente de la televisión y a declaraciones previas en las que reconoció haber atravesado un periodo complicado. Su reaparición, respaldada por una figura cercana y popular como Chávez, ayudó a frenar las especulaciones y generó una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales.

     

