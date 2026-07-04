La fiebre mundialista se encuentra en su punto más alto en territorio nacional, y la afición no deja de preguntarse si el sueño del "quinto partido" finalmente se convertirá en una realidad. En medio de la enorme expectativa, una voz del plano espiritual ha cobrado una fuerza descomunal en plataformas digitales gracias a su asombrosa precisión en las predicciones deportivas.

Se trata de la creadora de contenido conocida en redes sociales como "Tarot de la Musa", quien se volvió viral de forma masiva luego de anticipar el pase tricolor en la fase de grupos. Su lectura previa al tenso y definitivo duelo de la Selección Mexicana frente a Ecuador se cumplió al pie de la letra, ganándose de inmediato la credibilidad y el respeto de miles de seguidores del futbol.

Ahora, con la mirada puesta en el trascendental partido de Octavos de Final de la Copa Mundial 2026 contra la poderosa escuadra de Inglaterra, la tarotista ha vuelto a consultar el destino. Sus revelaciones prometen paralizar el corazón de millones de aficionados mexicanos, augurando una jornada de tintes históricos para el deporte del país.

Tiempos extra y penales: un destino dramático según "Tarot de la Musa"

De acuerdo con las cartas echadas por la famosa astróloga "Tarot de la Musa", el encuentro ante el combinado británico no será apto para cardíacos. Las energías indican que el camino hacia la gloria estará plagado de sufrimiento, tensión y un desgaste físico extremo para los dirigidos por Javier Aguirre.

La lectura espiritual indica que los 90 minutos reglamentarios no serán suficientes para romper la paridad entre ambas escuadras, lo que obligará a disputar los tiempos extra. No obstante, el veredicto cósmico se extenderá aún más allá de la prórroga, llevando la definición del pase a la siempre dramática tanda de penales.

A pesar de la angustia que representa este escenario para la afición, las noticias son extraordinariamente positivas para México. "Tarot de la Musa" asegura categóricamente que el Tri tiene asegurado su boleto a los Cuartos de Final de la Copa Mundial 2026 por la vía de los once pasos , un desenlace que marcará un antes y un después.

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"Rompimos ese karma": el fin de la histórica maldición

Uno de los puntos que más ha llamado la atención de los internautas y especialistas en tendencias virales es el trasfondo energético que la astróloga describe para este partido. Históricamente, la Selección Mexicana ha cargado con el estigma del "ya merito", una especie de barrera psicológica y deportiva en la ronda de Octavos de Final.

“Voy a ser muy clara y contundente: la energía de México es de inspiración, estamos mejor que nunca energéticamente porque toda la energía que está pasando la porra, está llegando a nuestra Selección”, dijo.

“Va a haber tiempos extra y va a haber penales, se los digo claramente; porque México además de romper estos 40 años; me sale el as de copa, se nos va a derramar la copa de amor, de felicidad, esto es histórico; vamos a pasar a Cuartos de Final”, agregó en el video disponible en TikTok.

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“Vamos a llegar a esos penales y vamos a estar síper confiados porque pasamos en penales, porque ese karma se tiene que romper y sanar; esa tristeza y esa derrota de ‘ya casi’ y del ‘ya merito’ y nada, eso se sana”, concluyó.

Otra astróloga famosa que vaticinó el triunfo de México ante Inglaterra fue Mhoni Vidente: la cubana también dijo que el conjunto azteca pasaría a Cuartos de Final del Mundial 2026 luego de disputar una cardíaca tanda de penales... ¡hasta les recomendó a los jugadores ensayar muy bien sus tiros!

JM

