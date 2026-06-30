A través de una publicación en redes sociales con tan solo tres palabras y cuatro fotos, la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, se sumó al apoyo a la Selección Mexicana, la cual disputa esta misma tarde los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

¿Y si sí?

La tabasqueña replicó las tres palabras que se mantienen en tendencia desde hace unos días para apoyar a la selección. El icónico "¿Y si sí?" encierra entre dos signos interrogativos toda una nación de esperanza por ver triunfos inéditos al nivel de selecciones nacionales para México. Para lograr encausar dichos sueños, el equipo de Javier Aguirre deberá vencer por la noche a la selección de Ecuador.

Mientras tanto, Fátima Bosch publicó tanto en su perfil de X como en el de Instagram cuatro fotos en las que aparece con la playera verde de la Selección Mexicana. Tan solo en Instagram, la galería cuenta con más de 160 mil "me gusta".

En dicha red social, pero en la zona de historias, Fátima Bosch publicó otras imágenes relacionadas con ello. Entre ellas, otra fotografía con la leyenda "¡Vamos México!" y un meme en el que aparece un "changuito" vestido con la playera de la selección que sueña con un "And if yes?", muestra del particular sentido de humor de la Miss Universo.

Captura de una historia de Instagram de Fátima Bosch. ESPECIAL / INSTAGRAM fatimaboschfdz

Captura de una historia de Instagram de Fátima Bosch. ESPECIAL / INSTAGRAM fatimaboschfdz

No es la primera muestra de Bosch para la Selección Mexicana en este Mundial 2026

En días anteriores, en el marco de la victoria de México frente a Chequia, Fátima Bosch publicó una imagen en la que aparece de niña, acompañada por otros infantes, junto a Guillermo Ochoa cuando jugaba para el Club América. Sobre la imagen, la Miss Universo escribió: "Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster ����" en referencia al arquero quien fue homenajeado por su larga trayectoria en la Selección Mexicana con la que logró asistir a seis mundiales.

De igual forma, el creador de contenido Vampipe reveló que los padres de la Miss Universo, Bernardo Bosch Hernández y Vanessa Fernández Balboa, disfrutaron del Mundial 2026 en un palco de lujo del Estadio Ciudad de México. El tuitero hizo polémica de las imágenes debido a la cercanía del empresario con el ámbito político. Bosch es asesor del director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) y desde la victoria de Fátima en Miss Universo se ha especulado sobre su capacidad de influencia.

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OB