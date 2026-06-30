Cuisillos, Cañaveral y más: así se vivirá el México vs Ecuador

Cuisillos, Mi Banda el Mexicanito, Triciclo Circus Band y Grupo Cañaveral serán los encargados de poner la música tras lo que la afición espera sea el cuarto triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 en el partido de este martes que se llevará a cabo el partido de dieciseisavos de final entre México vs Ecuador en punto de las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, una de las sedes de la Copa del Mundo 2026.

Los conciertos se distribuirán en tres escenarios ubicados en puntos estratégicos de la Ciudad de México para evitar la enorme aglomeración que se podría dar en el Ángel de la Independencia, como ha sucedido en los encuentros de fase de grupos.

Cuisillos subirá a la tarima colocada en Bucareli junto al Caballito de Reforma, mientras a unos pasos, en el Monumento a la Revolución, Triciclo Circus Band hará la previa al partido en punto de las 17:40 y Mi Banda el Mexicanito tendrá listo el ramito de violetas para cuando el árbitro pite el final. En un punto más lejano, el estacionamiento del Palacio de los Deportes Grupo Cañaveral pondrá a bailar a miles en cuanto se defina cuál de las dos escuadras avanzará a octavos de final a la espera del ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador en CDMX?

Para aquellos que aún no sepan en dónde ver el partido y no puedan o quieran llegar a una de las pantallas ubicadas en el Fan Fest del Zócalo o las instaladas en Reforma, pueden acudir a uno de los 18 puntos que el gobierno ha destinado para disfrutar del partido:

Parque La Bombilla

UTOPÍA Meyehualco

Parque Tezozómoc

Deportivo Vivanco

Unidad Independencia

Campos Revolución

Deportivo Xochimilco

Central de Abasto

Deportivo San Mateo Tlaltenango

Bosque de Tláhuac

Deportivo Hermanos Galeana

Deportivo San Francisco Tecoxtpa

Parque de la Consolación

Parque Las Américas

UTOPÍA Mixiuhca

UTOPÍA Eduardo Molina

Bajo Puente Tacuba

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

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Las autoridades anunciaron ley seca esta noche para tratar de contener los festejos de los connacionales, esperando que funcione de mejor manera que la semana pasada, en la que se registró venta de cervezas en las inmediaciones del Ángel.

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