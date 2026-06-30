El vocalista de la banda System of a Down, Serj Tankian, emitió un mensaje contra el gobierno de Israel tras su decisión de reconocer oficialmente el genocidio armenio de 1915.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el músico de ascendencia armenia cuestionó los motivos detrás de la medida adoptada por el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El artista argumentó que esta declaración diplomática no surge de un interés por la memoria histórica, sino que representa una estrategia para obtener posiciones en el panorama internacional actual, en el que Israel se encuentra involucrado en varios conflictos.

Durante su intervención, el cantante recordó las acciones pasadas del Estado israelí respecto a este tema, marcando un contraste con la nueva postura oficial que califica de contradictoria.

El mensaje de Serj Tankian

En su declaración, el intérprete expresó: "Durante muchos años, el gobierno de Israel utilizó al AIPAC para presionar al Congreso de los Estados Unidos para que no reconociera el genocidio armenio".

El músico detalló que el objetivo de ese cabildeo era "evitar que el Congreso reconociera el genocidio armenio debido a su relación con Turquía, su intercambio de inteligencia con Turquía, etcétera".

"Hoy, el gabinete de Netanyahu decidió reconocer el genocidio armenio de 1915, un genocidio que llevó a Hitler a pensar que podía hacer lo que hizo a los judíos en las décadas de 1930 y 1940", continuó el compositor.

El mensaje vincula la decisión con los conflictos activos: "El hecho de que este gobierno, que ya está cometiendo genocidio en Gaza y el Líbano, haya decidido reconocer el genocidio de mis abuelos es la peor maldita cosa que podrían haberle hecho a los armenios".

Para finalizar su pronunciamiento, el activista concluyó que las autoridades están "usando nuestra historia, nuestro genocidio, nuestro dolor para su ventaja política. Jódanse".

Contexto para entender el conflicto sociopolítico

El genocidio armenio es un evento histórico que resultó en la muerte de aproximadamente un millón y medio de personas bajo el Imperio Otomano, un hecho que Turquía se niega a catalogar con ese término.

Históricamente, Israel había evitado el reconocimiento oficial de estas masacres para preservar sus relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con el gobierno turco en la región del Medio Oriente.

Sin embargo, las tensiones entre ambas naciones han escalado debido a las operaciones militares israelíes en Gaza y el Líbano, motivando un cambio en su política exterior.

La propuesta de reconocimiento fue impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores israelí y aprobada por unanimidad, lo que generó reacciones de aliados y detractores a nivel global.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial con información de Metal Injection y revisada por un editor.

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OB