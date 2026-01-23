Luego de que seguidores del grupo surcoreano emprendieran una campaña exigiendo información que involucró a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la promotora de eventos OCESA publicó el día de ayer los precios oficiales para los tres conciertos que BTS ofrecerá en México en mayo de este año.

Sin embargo, los montos generaron una nueva controversia, pues la Ciudad de México se posicionó como una de las sedes más costosas de la gira mundial, considerando las tarifas disponibles hasta el momento.

¿Cuánto cuestan los boletos para BTS en México?

BTS, una de las agrupaciones más influyentes del pop mundial, se presentará en México los días 7, 8 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Las acciones de la comunidad de fans, conocida como ARMY, dieron resultados, pues pudieron conocer de forma clara y anticipada los precios y zonas del recinto.

El rango de precios va de mil 767 a los 17 mil 782 pesos, según el anuncio de OCESA, quien también ha asegurado que los precios no cambiarán durante la preventa ni la venta general en Ticketmaster.

Lista de precios

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN

$17,782 MXN será el precio máximo de los boletos VIP.

México, entre los países más caros para ver a BTS

Los montos contrastan con las tarifas de otros países contemplados en el tour. Por ejemplo, al citar el caso de Corea del Sur, el costo del boleto más caro en México (el VIP) supera por casi seis veces el acceso de mayor costo del país asiático. Esta entrada también supera por tres veces el VIP japonés.

Del lado americano, se pueden considerar las tarifas anunciadas en varias ciudades de Estados Unidos, las cuales resultan mucho más accesibles que las mexicanas.

Esta es la comparación de precios de algunas entradas VIP en distintas sedes:

Corea del Sur (Goyang Sports Complex) - Sound Chech VIP: 3 mil 189 pesos mexicanos

Japón (Tokyo Dome) - VIP: 5 mil 42 pesos mexicanos

España (Madrid, Live Non) - 5 mil 400 pesos mexicanos

Estados Unidos

Nueva York: 9 mil 44 pesos mexicanos

Chicago: 10 mil 506 pesos mexicanos

Los Ángeles: 9 mil 44 pesos mexicanos

Las tarifas han provocado indignación entre los miembros de la comunidad de fans, quienes, al cuestionar la lógica detrás de los precios, exigen regular las boleteras para proteger a los consumidores de abusos que, más allá de las tarifas excesivas, también pueden derivar en sobreventa, clonación de boletos, cargos ocultos y poca seguridad en reembolsos.

